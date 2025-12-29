Jennifer Lopez ma za sobą rok pełen sukcesów, w którym ponownie udowodniła, że nawet największe niepowodzenia nie są w stanie trwale podciąć jej skrzydeł. Jeszcze rok temu świat pisał głównie o głośnym końcu jej małżeństwa i klapie szumnie zapowiadanej trasy koncertowej, a dziś zachwyca się jej nowymi projektami!

Jennifer Lopez wraca na szczyt

Latem Jennifer Lopez odwiedziła Europę oraz kraje Emiratów Arabskich. Gwiazda zagrała kilkanaście koncertów, wystąpiła także w Polsce, gdzie wyprzedała Stadion Narodowy i porwała fanów do tańca. W sierpniu Jen zaprezentowała światu trailer swojego najnowszego filmu "Kiss of the Spider Woman", który opowiada historię Luisa Molina, osadzonego w argentyńskim więzieniu w 1981 roku podczas Brudnej Wojny. Aby uciec od okropności więzienia, mężczyzna wyobraża sobie filmy z aktorką Ingrid Luną (Jennifer Lopez), w tym rolę kobiety-pająka, która zabija swoje ofiary pocałunkiem. Życie Moliny wywraca się do góry nogami, gdy do jego celi zostaje przyprowadzony marksista Valentin Arregui Paz (Diego Luna). Film jest adaptacją broadway'owskiego musicalu z 1993 roku, opartego na powieści Manuela Puiga z 1976 roku. Obraz zebrał bardzo dobre recenzje, a podczas jednego z pokazów, J.Lo nagrodzona została nawet owacją na stojąco.

Jesienią Lopez rozpoczęła pracę na planie filmu "Ostatnia pani Parrish", w którym gra Daphne Parrish, elegancką, podziwianą żonę Jacksona Parrisha, odnoszącego spore sukcesy magnata rynku nieruchomości. W przerwach pracy nad filmem intensywnie przygotowywała się do kilku wyjątkowych koncertów w Las Vegas. Pierwszy odbędzie się jeszcze przed sylwestrem!

Jennifer Lopez trenuje przed wielkim show w Vegas. Pokazała się bez makijażu

Już kilka miesięcy temu J. Lo obwieściła swój wielki powrót do Las Vegas:

"Wróciliśmy! Mam rezydenturę w Las Vegas! Dołącz do mnie podczas Up All Night Live w Las Vegas w The Colosseum w Caesars Palace. 30 grudnia - 3 stycznia i wybierz daty w marcu!" - poinformowała na Instagramie.

W niedzielę gwiazda opublikowała post z przygotowań i napisała, że nie może się już doczekać spotkania z fanami. Zamieściła też kilka zdjęć z treningów z ekipą tancerzy, na których pozuje w czarnym, obcisłym kostiumie z dekoltem i bez grama makijażu. Aż trudno uwierzyć, że skończyła już 56 lat!

