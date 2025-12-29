Jennifer Lopez trenuje przed show w Vegas. Tak wygląda bez makijażu
Jennifer Lopez szykuje się do pierwszego z kilku ważnych koncertów w Las Vegas i pochwaliła się właśnie fanom zdjęciami z tanecznych prób. Gwiazda pozuje w czarnym kostiumie i bez grama makijażu. Robi wrażenie?
Jennifer Lopez ma za sobą rok pełen sukcesów, w którym ponownie udowodniła, że nawet największe niepowodzenia nie są w stanie trwale podciąć jej skrzydeł. Jeszcze rok temu świat pisał głównie o głośnym końcu jej małżeństwa i klapie szumnie zapowiadanej trasy koncertowej, a dziś zachwyca się jej nowymi projektami!
Jennifer Lopez wraca na szczyt
Latem Jennifer Lopez odwiedziła Europę oraz kraje Emiratów Arabskich. Gwiazda zagrała kilkanaście koncertów, wystąpiła także w Polsce, gdzie wyprzedała Stadion Narodowy i porwała fanów do tańca. W sierpniu Jen zaprezentowała światu trailer swojego najnowszego filmu "Kiss of the Spider Woman", który opowiada historię Luisa Molina, osadzonego w argentyńskim więzieniu w 1981 roku podczas Brudnej Wojny. Aby uciec od okropności więzienia, mężczyzna wyobraża sobie filmy z aktorką Ingrid Luną (Jennifer Lopez), w tym rolę kobiety-pająka, która zabija swoje ofiary pocałunkiem. Życie Moliny wywraca się do góry nogami, gdy do jego celi zostaje przyprowadzony marksista Valentin Arregui Paz (Diego Luna). Film jest adaptacją broadway'owskiego musicalu z 1993 roku, opartego na powieści Manuela Puiga z 1976 roku. Obraz zebrał bardzo dobre recenzje, a podczas jednego z pokazów, J.Lo nagrodzona została nawet owacją na stojąco.
Jesienią Lopez rozpoczęła pracę na planie filmu "Ostatnia pani Parrish", w którym gra Daphne Parrish, elegancką, podziwianą żonę Jacksona Parrisha, odnoszącego spore sukcesy magnata rynku nieruchomości. W przerwach pracy nad filmem intensywnie przygotowywała się do kilku wyjątkowych koncertów w Las Vegas. Pierwszy odbędzie się jeszcze przed sylwestrem!
Jennifer Lopez trenuje przed wielkim show w Vegas. Pokazała się bez makijażu
Już kilka miesięcy temu J. Lo obwieściła swój wielki powrót do Las Vegas:
"Wróciliśmy! Mam rezydenturę w Las Vegas! Dołącz do mnie podczas Up All Night Live w Las Vegas w The Colosseum w Caesars Palace. 30 grudnia - 3 stycznia i wybierz daty w marcu!" - poinformowała na Instagramie.
W niedzielę gwiazda opublikowała post z przygotowań i napisała, że nie może się już doczekać spotkania z fanami. Zamieściła też kilka zdjęć z treningów z ekipą tancerzy, na których pozuje w czarnym, obcisłym kostiumie z dekoltem i bez grama makijażu. Aż trudno uwierzyć, że skończyła już 56 lat!
Zobacz również: Niedostępność i majestat. Jaki jest styl Edyty Górniak?
Znajdź codzienną dawkę inspiracji od urody i zdrowia po podróże i styl życia. Sprawdź, co nowego na kobieta.interia.pl