Jesienny klimat w stylu Jennifer Lopez. Zachwyciła płaszczem

Nie da się ukryć, że jesień i zima, to czas kurtek i płaszczy. W wielu z nich często wyglądamy jednakowo, tracąc kształt sylwetki i tracąc na kobiecości, czy elegancji. Nie musi tak jednak być i doskonale udowodniła to ostatnio Jennifer Lopez.

Gwiazda muzyki POP uwielbia zaskakiwać stylem i w jej szafie nie brakuje niezwykle eleganckich ubrań. Także i płaszcze, które nosi JLo wpisują się w elementy garderoby dodające sznytu całej stylizacji.

Lopez w końcu uległa jesiennemu klimatowi i niedawno pojawiła się na pokazie filmu, w którym gra jedną z ról, zestawiając piaskową spódnicę marki Evangelista z pasującym do niej płaszczem, który otulał gwiazdę w luksusowym stylu.

Sukces tkwi w detalach. Jennifer Lopez podkreśliła talię

Krój płaszcza JLo może okazać się hitem tegorocznej jesieni Eric Charbonneau Getty Images

Jennifer Lopez pojawiła się w karmelowym płaszczu, ale nie był to sztampowy krój tego okrycia. Z paskiem w talii, ale jednocześnie z oversize'owym krojem i rękawami opadającymi w formie peleryny, ten płaszcz wyglądał na Lopez równie przytulnie, co drogo i ekskluzywnie.

Pelerynowaty kształty rękawów, dodał stylizacji elegancji godnej królowej, ale pasek idealnie podkreślił talię, dodając z kolei kobiecości, na czym zależało Lopez.

W połączeniu z długą, powłóczystą spódnicą, całość wyglądała niezwykle luksusowo. Całości dopełniły wyprostowane, lśniące włosy gwiazdy i makijaż, który rozpromieniał jej twarz.

Należy jednak zwrócić uwagę także na cenę całego zestawu, który miała na sobie Lopez. Płaszcz Evangelista od Harithand jest obecnie dostępny na stronie internetowej marki za 1670 dolarów, a jedwabna rozkloszowana spódnica kosztuje 1250 dolarów.

To propozycja idealna na jesienne wyjście, któremu towarzyszy blichtr.

