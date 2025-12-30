Gdzie spędziła święta Joanna Racewicz?

Joanna Racewicz na czas świąt wyjechała z Polski w cieplejsze regiony świata. Nie postawiła jednak tropikalny klimat, a na nieco chłodniejszą hiszpańską Andaluzję. Może temperatura na Półwyspie Iberyjskim nie jest wyższa, ale nadal jest tam znacznie cieplej niż w aktualnie w Polsce (W Maladze prognozowana we wtorek temperatura to 13 stopni Celsjusza, podczas gdy w Warszawie termometry wskażą - 1). Nic dziwnego, że na spacer nad urwiskiem wybrała się w "wiosennej stylizacji".

Joanna Racewicz spaceruje nad urwiskiem

Joanna Racewicz przebywając w Andaluzji, postanowiła skorzystać z jednej z tamtejszych atrakcji tzw. Ścieżki Króla (Caminito del Rey) nieopodal Malagi. Jest to system mostów, drewnianych kładek i betonowych płyt przytwierdzonych do pionowej skały wapiennego wąwozu rzeki Guadalhorce. Ścieżka biegnie na wysokość kilkudziesięciu metrów nad poziomem rzeki, a jej największą atrakcją jest most Puente Colgante del Caminito del Rey.

Do 2015 roku uważano Ścieżkę Króla za jedną z najbardziej niebezpiecznych tras na świecie, po remoncie i dodaniu licznych zabezpieczeń dziś jest już bezpieczna. Caminito del Rey ma długość 7,7 kilometra, a przejście całej trasy zajmuje około 4 godzin. Joanna Racewicz udostępniając zdjęcie ze spaceru nad urwiskiem, podpisała je następująco:

“Taki wciąż świąteczny Piknik pod bardzo wiszącymi skałami. Nie szukajcie nas jeszcze. Sami wrócimy.

Joanna Racewicz "na luzie"

Joanna Racewicz słynie ze swojego wyczucia mody, a jej styl można określić jako elegancki, dlatego rzadko widujemy dziennikarkę w luźniejszych stylizacjach, jednak trudno się spodziewać, by na spacer nad urwiskiem wybrała szpilki. Tym razem wystąpiła w czarnej bluzie, na którą ubrała karmelową, pikowaną kurtkę. Na nogi włożyła czarne skórzane (lub skóropodobne) spodnie i glany w tym samy kolorze.

Rozwiń

Zainspiruj się modą, która łączy wygodę z elegancją i pozwala wyrazić twój indywidualny styl. Przeglądaj sezonowe must-have i sprawdzone pomysły na outfity, które przyciągną spojrzenia. Więcej na kobieta.interia.pl/moda

Stylowe inspiracje, które odmienią każdy look Canva Pro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Garus. Tradycyjna zupa z jabłek i gruszek Polsat