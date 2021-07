Joshua Jackson pod koniec minionego roku poślubił o dekadę od niego młodszą Jodie Turner-Smith, brytyjską aktorkę, znaną obecnie głównie z głośnego serialu o Annie Boleyn. Gwiazdorska para powiedziała sobie sakramentalne "tak" podczas kameralnej ceremonii w Beverly Hills. W wywiadzie udzielonym "Sunday Times" Jodie Turner-Smith wyznała, że od początku trwania ich związku muszą mierzyć się z rasistowskimi komentarzami, co skłania ich do podjęcia decyzji o przeprowadzce do bardziej "bezpiecznego i przyjaznego" miejsca.

Reklama

W kwietniu na świat przyszło ich pierwsze dziecko, córeczka Janie. Aktorka nie rodziła w szpitalu, ale we własnym mieszkaniu. Teraz jej mąż w rozmowie z "Esquire" wyjaśnił, że decyzję o domowym porodzie podjęli wspólnie, z obawy przed dyskryminacją, jakiej Turner-Smith mogła doświadczyć ze strony pracowników szpitala. "Amerykański system medyczny ma na koncie potworne zaniedbania w kontekście opieki nad czarnoskórymi kobietami. Chciała być wtedy w miejscu, w którym czuje się najbardziej komfortowo i bezpiecznie. A ja chciałem, żeby rodziła w miejscu, w którym jej potrzeby zostaną wysłuchane na każdym etapie. Zależało nam na tym, by nie musiała mierzyć się z gorszym traktowaniem ze względu na jej kolor skóry" - ujawnił Joshua Jackson.

I podkreślił, że towarzyszenie ukochanej podczas porodu było dla niego niezwykle cennym doświadczeniem. "Kobieta może wtedy czuć się samotna, a nawet przerażona, ale jest to też doświadczenie niesamowicie piękne i transcendentalne, więc to zrozumiałe, że chce mieć w pobliżu swojego partnera. Jestem wdzięczny za każdą sekundę, w której mogłem być częścią sprowadzania na świat naszej córki. To absolutnie magiczne przeżycie. Myślę, że wciąż za mało mówi się o jego pozytywnych stronach" - wyznał.

Instagram Post

Biorąc pod uwagę rasistowską nagonkę, której ofiarą padła w ostatnim czasie Turner-Smith, trudno dziwić się jej decyzji o domowym porodzie. Gdy tylko świat obiegła informacja, że czarnoskóra aktorka wcieli się w królową Annę Boleyn w kostiumowym serialu Channel 5, zarówno na gwiazdę, jak i twórców produkcji spadła fala krytyki. Prócz merytorycznych argumentów odnoszących się do zachowania na ekranie prawdy historycznej, w internetowych dyskusjach pojawiały się nierzadko obraźliwe, rasistowskie komentarze kierowane pod adresem Turner-Smith. "Wiem, że wielu ludzi głośno sprzeciwia się temu, aby białą królową Anglii zagrała czarnoskóra kobieta. Mimo wszystko mam nadzieję, że widzowie spojrzą na to z otwartymi umysłami" - skomentowała kontrowersje wokół serialu aktorka w rozmowie z "Variety".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy bycie eko jest trudne?

***

Zobacz również:



Te polskie gwiazdy będą niedługo mamami!



Córka Moniki Mrozowskiej kończy 18 lat. Jak świętuje?