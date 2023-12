Julia Dybowska rzadko bywa w Polsce. W tym roku zrobiła wyjątek

Julia Dybowska to polska celebrytka, która znalazła szczęście u boku teherańskiego miliardera, z którym zamieszkała kilka lat temu w Londynie. Para jednak niezbyt często tam bywa, bo zajmuje się podróżami po całym świecie.

Ujawniono, kto w brytyjskiej rodzinie królewskiej jest najbardziej pracowity Na profilu w mediach społecznościowych Julii fani mogą śledzić jej kolorowe, pełne przepychu życie oraz podróże do najdalszych zakątków świata. Tym razem jednak Julia Dybowska zaskoczyła internautów publikując zdjęcie z... Warszawy.

Gwiazda rzadko kiedy decyduje się odwiedzić Polskę, w której wciąż ma rodzinę. Tym razem jednak zrobiła wyjątek i możliwe, że zostanie w kraju także na święta, co byłoby kolejną odmianą w jej życiu.

Zazwyczaj Polka spędza Boże Narodzenie w jakimś egzotycznym kraju, publikując wówczas zdjęcia w bikini z rajskiej plaży. Czy tym razem celebrytka zamienia strój kąpielowy na ciepły kożuszek?

Julia Dybowska zachwyca stylem. Fani oszaleli na punkcie jej kamizelki

Instagram Post Rozwiń

Ukochana miliardera opublikowała w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z Warszawy, pozując na tle hotelowej lub restauracyjnej choinki. Fani zachwycili się jej stylizacją, w której główne skrzypce gra kożuchowa kamizelka.

To do niej gwiazda dobrała cienki, beżowy golf oraz szerokie spodnie z jednego z sieciowych sklepów, do czego przyznała się w komentarzach pod zdjęciem.

Nie zabrakło także drogich dodatków - luksusowej torebki i biżuterii.

Całość prezentowała się pięknie na tle choinki, a fani nie szczędzili jej komplementów. Częściej Julię można oglądać na zdjęciach i nagraniach w dość skąpym, letnim wydaniu, gdy pozuje w bikini.

Zdjęcie Czy Julia Dybowska zostawiła part6nera na święta? / SplashNews.com/East News / East News

Tym razem jednak może internautki będą mogły dłużej inspirować się zimowymi stylizacjami celebrytki, która kocha modę i zawsze podąża za jej trendami.

Jednak pytania o to, czy Polka zostanie w kraju na święta ze swoją rodziną, rodzą pytanie, co z jej związek z Robertem Tchenguizem? Czyżby na tak długo zostawiła ukochanego w Londynie i spędzą tegoroczne święta osobno?

