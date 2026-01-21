Spis treści: Anita Sokołowska zaskoczyła nową fryzurą Modne kolory włosów na 2026

Anita Sokołowska zaskoczyła nową fryzurą

Anita Sokołowska wejście w nowy rok rozpoczęła od zmiany fryzury. Efekty metamorfozy zaprezentowała w mediach społecznościowych. Najpierw opublikowała nagranie, w którym pokazuje poszczególne etapy wielkiej przemiany. Aktorka zdecydowała się na rozjaśnienie włosów i mocne cięcie. To spora zmiana, zwłaszcza, że Sokołowska przez lata była wierna brązowym włosom. Efekt? Zobaczcie sami:

Sokołowska postawiła na jasny blond. Wybrany przez nią odcień subtelnie podkreśla jej urodę: trzeba przyznać, że aktorka wygląda w niej naturalnie i kobieco. Podobnego zdania są fani, którzy komplementują metamorfozę w sekcji komentarzy.

"Super zmiana", "Rewelacja", "Pięknie pani w tym blondzie", "Ten blond bardzo fajnie rozświetla twarz", "Jest efekt wow", "Nowy rok z nową energią", "Zdecydowanie przepiękna metamorfoza" - piszą internauci.

Anita Sokołowska zaskoczyła zmianą fryzury Aliaksandr Valodzin East News

Modne kolory włosów na 2026

Jakie kolory włosów są modne w 2026 roku? Jasny blond, który wybrała Anita Sokołowska, jest na topie już od jakiegoś czasu. W tym roku modna znów staje się naturalnie wyglądająca koloryzacja włosów. Zupełnie odwrotnie niż rok temu, kiedy to wśród najmodniejszych fryzur królowały różne warianty beżu, jak i stylizacje z balejażem lub refleksami.

W nadchodzących miesiącach prawdziwy renesans przeżyją świetliste blondy. Trend ten zyskał nawet miano "Born Blonde". W praktyce oznacza to jasny i miękki odcień blondu jak najbardziej zbliżony do naturalnego. Zamiast chłodnych platyn - cieplejszy, bardziej złocisty, okraszony subtelnymi refleksami odcień. Taki blond doda fryzurze lekkości i uroku, ale bez efektu sztuczności.

W 2026 roku wśród najmodniejszych kolorów włosów prym będą wiodły również ciepła miedź, głęboka czerń, połączenie imbiru i miodowego odcienia blondu, czyli "honey ginger blonde" czy mahoniowy kasztan. Najważniejsze, by kolor wyglądał jak najbardziej naturalnie.

