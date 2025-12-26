Spis treści: Katarzyna Dowbor jedną z ulubionych prezenterek Polaków Katarzyna Dowbor pokazała zdjęcia z synem. Tak wyglądali przed laty

Katarzyna Dowbor jedną z ulubionych prezenterek Polaków

Katarzyna Dowbor to jedna z ulubionych prezenterek Polaków. Jest ceniona nie tylko za talent dziennikarski, ale również pogodę ducha, optymizm i życzliwość. Serca widzów zaskarbiła sobie przede wszystkim za sprawą programu "Nasz nowy dom", który to prowadziła przez wiele lat. W roku 2023 została zwolniona z produkcji, a zdaniem fanów, wraz z jej odejściem program wiele stracił. Obecnie Katarzyna Dowbor działa aktywnie w Telewizji Polskiej, jest Prezesem Fundacji TVP i współprowadzi poranne pasmo "Pytanie na śniadanie". Ponadto prezenterka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się z followersami swoją codziennością.

Katarzyna Dowbor pokazała zdjęcia z synem. Tak wyglądali przed laty

Prywatnie, 66-letnia Katarzyna Dowbor ma dwójkę dzieci - syna Macieja - z pierwszego małżeństwa z Piotrem Dowborem oraz Marię Dowbor-Baczyńską, z dziennikarzem Jerzym Baczyńskim. 22 grudnia jej starsza pociecha obchodziła 47 urodziny. Z tej okazji dziennikarka zamieściła w mediach społecznościowych sentymentalne zdjęcie sprzed lat, a przy okazji złożyła Maciejowi urodzinowe życzenia.

Mieć tak inteligentnego, dojrzałego i przystojnego syna to zaszczyt. Synu, z okazji Twoich urodzin życzę Ci wszystkiego najlepszego!!! Mama

Internauci zareagowali bardzo entuzjastycznie, nie zabrakło też wzruszeń. Największe poruszenie wzbudziło zdjęcie sprzed wielu lat, na którym widzimy młodą dziennikarkę i jej nastoletniego syna. W komentarzach posypało się mnóstwo życzeń - zarówno dla solenizanta jak i jego mamy.

Jak widać, Katarzyna Dowbor nie zmieniła się aż tak bardzo przez lata, natomiast jej syna z pewnością wiele osób mogłoby na tym zdjęciu nie rozpoznać.

