Księżna Walii może być tylko jedna?

Od 29 lipca 1981 roku tytuł księżnej Walii należał do jednej kobiety - Diany Spencer, która otrzymała go w dniu ślubu z księciem Karolem. Gdy w 2005 roku obecny król poślubił Camillę Parker-Bowls, nowa żona nie przyjęła walijskiej godności i aż do koronacji na królową posługiwała się mianem księżnej Kornwalii.

Dlaczego Kate nie chciała zostać księżna Walii?

Kate Middleton także miała obiekcje przed przyjęciem tytułu księżnej Walii. Uważała, że jest on ściśle związany z osobą Diany. Żona Williama zdawała sobie bowiem sprawę, jak ważna "królowa serc" była i jest dla Brytyjczyków.

Catherine prywatnie wyraziła Williamowi i Karolowi swoje zastrzeżenia wobec przejęcia tytułu, mając świadomość wyjątkowych uczuć i więzi brytyjskiego społeczeństwa z księżną Dianą nawet 25 lat po jej śmierci.

Księżna Kate zdawała sobie również sprawę, że jeśli przyjmie walijski tytuł, będzie się musiała nieustannie mierzyć z porównywaniem jej to księżnej Diany.

Księżną Kate trzeba było długo przekonywać

Ostatecznie księżna Kate zgodziła się na przyjęcie tytułu księżnej Walii, ale nie obyło się bez przekonywania. Russell Myers w swojej książce "William and Catherine, The Monarchy's New Era: The Inside Story", która ukaże się 10 marca 2026 roku, cytuje bliskiego współpracownika księcia Williama i księżnej Kate:

"Jest bardzo świadoma [księżna Kate] tempa, w jakim chce się rozwijać, oraz sposobu, w jaki postrzega swoją przyszłą rolę w monarchii. Myślę, że kiedy została przekonana do przyjęcia tytułu - a wymagało to pewnego przekonywania - uznała, że choć porównania z Dianą będą nieuniknione, poradzi sobie z tym na swój sposób, zachowując pełen szacunek do roli, jaką Diana stworzyła dla siebie w rodzinie królewskiej".

Pierwsze przemówienie i hołd dla księżnej Diany

Nadanie tytułów księcia i księżnej Walii Williamowi i Kate, Karol III ogłosił już w swoim pierwszym przemówieniu jako monarcha. Nie była to jednak autokratyczna decyzja, poprzedził ją bowiem długie rozmowy z małżonkami. Ostatecznie księżna Kate wyraziła zgodę na przyjęcie tytułu. Żona Williama nie stara się jednak konkurować z jego matką, przeciwnie w wielu sytuacjach nawiązuje do niej, czy to bezpośrednio słowami, czy też za pomocą stroju. Taka subtelna dbałość o pamięć poprzedniej księżnej Walii bardzo spodobała się Brytyjczykom i przysporzyła księżnej Kate dodatkowej sympatii.

