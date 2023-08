Spis treści: 01 Kate pokazała się bez Williama. Spotkała się z jego domniemaną kochanką

02 William i Kate. Razem, ale czasem osobno

03 Nowe tytuły Williama i Kate

Rose Hanbury - to imię i nazwisko od dawna elektryzuje brytyjskie media. Kobieta uchodzi bowiem za rzekomą kochankę księcia Williama. Sensacyjnym doniesieniom, które co jakiś czas goszczą na nagłówkach tabloidów, przeczą jednak ostatnie doniesienia. Okazuje się, że Hanbury i księżnę Kate łączą przyjacielskie relacje. Obie panie bawiły się wspólnie na festiwalu muzycznym Houghton Festival. I to bez towarzystwa księcia Williama.

Zdjęcie Księżna Kate i Rose Hanbury (zdj. z 2016 roku) / Rex Features/EAST NEWS / East News

Serwis podaje że księżna Walii jadła niedawno obiad z markizem Davidem i markizą Rose Cholmondeley w ich rezydencji Houghton Hall. To na terenie ich posiadłości odbywał się wspomniany festiwal. Wydarzenie to trwająca 24 godziny impreza, której inicjatorem jest DJ Craig Richards. Księżna Kate postanowiła wziąć w nim udział, a zdaniem brytyjskiej prasy to jej pierwsze takie wyjście.

Według doniesień "Daily Mail", to jeden z uczestników kolacji zachęcił Kate do udziału w imprezie.

- Księżna Kate była zdenerwowana tym pomysłem, ale po wielu dyskusjach ze swoimi pracownikami ochrony zdecydowała się na wzmożoną ochronę. Williama tam nie było - donosi "Daily Mail".

Dlaczego w wydarzeniu nie wziął udział William? Tego dziennikarzom serwisu nie udało się ustalić. Czy Kate w ten sposób chce uciszyć plotki o domniemanym romansie męża? Jak widać z Cholmondeleyami łączą ją przyjacielskie stosunki. I to na przekór medialnych rewelacjom, które co jakiś czas obiegały świat. Wnuk zmarłej Elżbiety II miał zdradzić żonę z jej przyjaciółką w 2019 roku. Tak przynajmniej twierdziły serwisy plotkarskie.

Tutaj trzeba podkreślić, że William i Kate od czasu do czasu pojawiają się osobno. W czerwcu syn króla Karola III wybrał się na imprezę do nocnego klubu w Londynie, w którym tańczył ze swoimi znajomymi. W tym roku odwiedził również Polskę, a konkretnie Brytyjczyków stacjonujących w wojskowej bazie w Rzeszowie. Następnie spotkał się z prezydentem Polski, Andrzejem Dudą. Podczas tej wizyty nie towarzyszyła mu Kate.

Zdjęcie Księżna Kate i książę William przez cały czas żyją na świeczniku / Tim Rooke/Shutterstock / East News

Księżna Kate i książę William w przyszłości przejmą panowanie po królu Karolu III i jego żonie Kamili. Obecnie stają się coraz ważniejszymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej. Niedawno Ministerstwo Obrony poinformowało o nowych honorowych tytułach pary.

Książę William został Królewskim Honorowym Komandorem Lotnictwa w RAF Valley w Walii. Stracił inny tytuł na rzecz Kate - jego żona objęła stanowisko Królewskiego Honorowego Komandora Lotnictwa w RAF Coningsby.

