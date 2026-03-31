Katey Sagal. Jak dzisiaj wygląda Peggy Bundy?
"Świat według Bundych" to jeden z tych sitcomów, które zna każdy, kto w latach 90. oglądał telewizję. Komedia a może parodia opowiadająca losy niezbyt majętnej amerykańskiej rodziny. Al Bundy ma dwójkę dzieci: Buda i Kelly. Ich matką jest Peggy Bundy, w tę rolę wcieliła się Katey Segal, która w chwili rozpoczęcia serialu miała 33 lata. Jak dziś wygląda Peggy Bundy?
Kontrowersyjny amerykański sitcom
"Świat według Bundych" przedstawia w krzywym zwierciadle losy przeciętnej amerykańskiej rodziny z mniej zamożnej klasy średniej. Fortuna się do nich nie uśmiecha, ale też nie robią nic w tym kierunku. Członkowie rodziny nie należą do najbardziej obrotnych, pracowitych czy inteligentnych ludzi na świecie.
Głównym żywicielem rodziny jest sprzedawca butów - Al Bundy, jego żona Margaret Bundy zwana pieszczotliwie Peggy to ikona lenistwa w najczystszej jego postaci. Ona powiedzenie "leżeć na kanapie i pachnieć" doprowadziła do perfekcji, choć w zasadzie raczej siedzi na niej przed telewizorem, niż leży. Peggy dba o swój wygląd i to w zasadzie jedyna rzecz, o którą dba naprawę. Kobieta nie sprząta, nie pracuje i niespecjalnie interesuje się swoimi dziećmi - choć czasem objawia matczyne uczucia. Ich pierworodna córka Kelly to przykład stereotypowej, ładnej, ale głupiej blondynki. Gdyby głupota mogła mówić, byłaby Kelly. Z każdą kolejną serią dziewczyna staje się coraz mniej lotna. Jej przeciwieństwem jest młodszy brat Budrick Franklin, czyli Bud. Chłopak jest zakompleksiony i nie cieszy się dużym powodzeniem u płci przeciwnej, na której punkcie ma bzika. To stereotypowy, nieatrakcyjny, ale inteligentny nastolatek, który ma w głowie tylko jedno.
Serial ma łącznie 263 odcinki, emitowany był w latach 1987 - 1997 i budził w Stanach Zjednoczonych wiele kontrowersji, co nie przeszkodziło w jej popularności. W Polsce jako pierwsza nadawała go stacja Polsat.
Jak dziś wygląda Katey Sagal?
Peggy Bundy w serialu ma 39 lat, wcielająca się w nią Ketey Segal miała wówczas 33. To właśnie ta rola przyniosła jej olbrzymią rozpoznawalność, a aktorka była za nią dwukrotnie nominowana do Złotego Globu w kategorii najlepsza aktorka komediowa lub musicalowa. Jednak to dopiero rola Gemmy Teller Morrow w serialu "Synowie Anarchii" przyniosła jej tę nagrodę, tym razem w kategorii najlepsza aktorka w serialu dramatycznym. Miłośnicy serialu animowanego "Futurama" zapewne kojarzą jej głos, użyczyła go bowiem postaci kapitan Leeli. Katey Sagal jest też pisarka i piosenkarką. Była wokalistką wspierającą między innymi dla i Olivii Newton-John czy Boba Dylana.
Prywatne życie Katey Segal
Ketey Segal właściwe nazywa się Catherine Louise Sagal i ma czwórkę rodzeństwa. Jej matką była piosenkarka Sara Zwilling, ojcem zaś reżyser telewizyjny - Boris Segal. Aktorka trzykrotnie stawała na ślubny kobiercu. Od 2004 roku jest żoną scenarzysty, reżysera i producenta telewizyjnego Kurta Suttera. Razem wychowują córkę Esmé Louise, która przyszła na świat w 2007 roku z pomocą surogatki.
