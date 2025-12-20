Katherine Kelly Lang to aktorka, znana większości widzów z roli w kultowej operze mydlanej CBS "Moda na sukces". Urodzona w 1961 roku w Hollywood gwiazda zadebiutowała na wielkim ekranie, gdy miała osiemnaście lat. Przyjęła wtedy niewielką rolę Allison w komedii "Skatetown, U.S.A." (1979 rok) u boku samych: Scotta Baio, Patricka Swayze i Rona Palillo. W latach 80. pracowała też sporo jako fotomodelka, reklamując stroje sportowe jako "Dziewczyna Kalifornii lat 80". W 1985 roku wystąpiła również w teledyskach: zespołu Alabama "There's No Way" oraz grupy Beach Boys - "Getcha Back" i "It's Gettin' Late".

Katherine Kelly Lang: Niezapomniana Brooke z "Mody na sukces"

W 1987 roku Katherine przyjęła rolę Brooke Logan w operze mydlanej CBS "Moda na sukces" ("The Bold and the Beautiful"), która przyniosła jej ogromną popularność na całym świecie, a w 2002 roku nominację do nagrody "Daytime Emmy". Choć aktorka pojawiła się jeszcze w kilku innych produkcjach (jak np. "Stan the Man" czy "Diabolika"), to nie udało się jej zerwać z serialową Brooke. Gwiazda docenia jednak każdą minutę spędzoną na planie serialu, który dał jej tak wielką popularność i pieniądze.

Sporym zainteresowaniem mediów i fanów cieszyło się też zawsze życie prywatne serialowej Brooke. W 1989 roku aktorka wyszła za mąż za Skotta Snidera, z którym ma dwóch synów: Jeremy'ego i i Juliana. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu i zakończyło się rozwodem w 1995 roku. 2 lipca 1997 roku Katherine poślubiła Alexa D'Andrea, z którym ma córkę Zoe Katrinę. W roku 2012 złożyła jednak pozew o rozwód, który sfinalizowano w czerwcu 2014 roku. Obecnie gwiazda związana jest z trenerem triathlonu, Dominique Zoidą, a w kwietniu pojawiły się nawet plotki, że zakochani wzięli sekretny ślub.

Brooke z "Mody na sukces" zachwyca formą. Pozuje na okładce magazynu fitness

Katherine Kelly Lang pochwaliła się na Instagramie nową okładką magazynu Woman Fitness. 64-letnia aktorka pozuje na niej w czarnym, seksownym gorsecie i dla równowagi, w sportowych spodniach dresowych. Dopełnieniem stylizacji jest mocny makijaż, długie, rozpuszczone blond włosy i czerwone rękawice bokserskie. Gwiazda napisała też parę słów od siebie:

- "Mam zaszczyt być grudniową gwiazdą z okładki @womenfitnesscelebrities, celebracja odporności, odkrywania na nowo i mocy decydowania o sobie na każdym etapie życia. Dobre samopoczucie nie zależy od wieku; chodzi o słuchanie swojego ciała i szanowanie swojej podróży - dokładnie tam, gdzie jesteś. Moja rada dla kobiet zainspirowanych do odkrywania siebie na nowo w późniejszym życiu? Start. Zacznij nieudolnie, zacznij późno, zacznij niepewnie - po prostu zacznij. Odkrycie na nowo nie dotyczy wieku; chodzi o ciekawość. Bądź odważna. Ewoluuj. Wejdź do pomieszczeń, które kiedyś uważałaś za zamknięte. Wszystko jest możliwe, jeśli ciągle na nowo wybierasz siebie" - napisała.

