Khloe Kardashian poruszona postawą Polek. Zabrała głos

"Polskie matki pozostawiają na stacji kolejowej wózki dla ukraińskich mam" - napisała dziś w swojej relacji na Instagramie Khloe Kardashian, udostępniając słynne już zdjęcie stojących na peronie dziecięcych wózków, czekających na przybywające do Przemyśla uciekinierki z Ukrainy.

Chyba nikt nie spodziewał się po jednej z sióstr Kardashian poruszenia tematu wojny w Ukrainie, a już w pewnością tematu dotyczącego tego, co dzieje się w Polsce.

Do wpisu gwiazda dodała też emotkę, która symbolizuje wzruszenie. Sama Khloe Kardashian jest matką, więc z pewnością takie sceny poruszają ją jeszcze bardziej.

Zdjęcie, które pokazała Khloe Kardashian, zrobił fotograf Francesco Malavolta. W rozmowie z "Business Insider" wyjaśnił, że wózki przyprowadziły na peron dworca kobiety z Przemyśla oraz przedstawicielki organizacji wspierających kobiety.

W ten sposób chciały pomóc Ukrainkom uciekającym z małymi dziećmi do Polski.

"Wiele matek uciekając z Ukrainy pozostawiło wózki, aby przyspieszyć podróż" - powiedział.

Fotograf zauważył, że wiele Ukrainek przyjechało z dziećmi, niosąc je po prostu na rękach.

"To, co uderzyło mnie przed zrobieniem zdjęcia, to brak ludzi wokół, podczas gdy dwa metry dalej tłoczyły się tysiące ludzi. Wydawało się to surrealistyczne. Robiąc to zdjęcie, pomyślałem zarówno o solidarności kobiet, które przyprowadziły wózki i dramacie matek uciekających przed wojną" - wyznał Francesco Malavolta.

Jak widać okrutne sceny wojny w Ukrainie, a także te, które rozgrywają się już za polską granicą, poruszają wiele osób, bez względu na pochodzenie i rozpoznawalność w świecie show-biznesu.

