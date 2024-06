Kim jest Nicola Coughlan? Serialowa Penelope zyskała popularność

"Bridgertonowie" to amerykański serial dramatyczny, osadzony w Anglii epoki regencji. Jego główni bohaterowie uwikłani są w romanse i ich losy z zapartym tchem śledzą od 2020 roku fani na całym świecie.

Po studiach języka angielskiego i klasyki na National University of Ireland w Galway Coughlan zapisała się na osobne kursy w Oxford School of Drama i Birmingham School of Acting. Obie instytucje odrzuciły jej kandydaturę.

Według "The New York Times" Coughlan jako już dorosła osoba, bez wielkich perspektyw w świecie filmu, nie mogąc znaleźć pracy aktorskiej ani pozyskać agenta, pracowała w handlu detalicznym, sprzedając produkty kosmetyczne i mrożone jogurty. To zdecydowanie nie była praca marzeń Caughlan.

W wieku 30 lat Coughlan zagrała w sztuce "Jess and Joe Forever" w 2016 roku w Londynie i ostatecznie znalazła agenta. To pozwoliło jej także wziąć udział w castingu do serialu, gdzie otrzymała rolę Clary Devlin w serialu "Derry Girls".

"Derry Girls" stały się jedną z największych komedii brytyjskiego Channel 4, co otworzyło Nicoli kolejne drzwi do kariery.

O mały włos wystąpiłaby w innym serialu

Nicola Coughlan dostała swoją wymarzoną rolę w "Bridgertonach", ale okazuje się, że wcześniej miała inny plan. Próbowała swoich sił w castingu do równie popularnego serialu - do "Stranger Things".

Pragnęła otrzymać tam rolę Robin Buckley, którą finalnie zagrała Maya Hawke. Ta rola zwyczajnie nie była pisana Nicole, którą fani "Bridgertonów" dosłownie pokochali.

Nie jest jednak tajemnicą, że długo musiała czekać na taką rolę, która przyczyni się do jej światowej popularności.

Rudowłosa Irlandka olśniła na czerwonym dywanie

Na datę 13 czerwca fani serialu "Bridgertonowie" czekali długo. Kontynuacja trzeciego sezonu wzbudziła wielkie emocje, a nie mniejsze wzbudziła także sama Nicola Coughlan podczas premiery odbywającej się z tej okazji w Londynie.

Coughlan pojawiła się na czerwonym dywanie w sukni marki Rodarte. Jej łososiowa suknia, ozdobiona setkami efektownych cekinów, miała dopasowaną spódnicę i marszczony dekolt w kształcie serca, który doskonale podkreślił kształty aktorki.

Coughlan zestawiła sukienkę z welurowymi rękawiczkami operowymi i wyszukanym nakryciem głowy w formie diademu, nieco przypominającym ozdobę, którą miała na głowie księżna Kate podczas koronacji króla Karola III. Do ozdoby przyczepiony był efektowny welon, który mógłby sugerować rozwój wydarzeń bohaterki granej przez Coughlan.

Całość stylizacji doskonale wpasowała się w klimat serialu.

