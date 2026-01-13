Powrót "Klanu" w erze TikToka. Zachwyt nad Krystyną Lubicz i jej stylizacjami

Emitowany nieprzerwanie od 1997 roku "Klan" przez lata uchodził za symbol telewizji familijnej. Dziś serial, po latach różnej oglądalności, przeżywa nieoczekiwany renesans - i to wśród najmłodszych widzów.

Fragmenty pierwszych odcinków masowo krążą w mediach społecznościowych, szczególnie na TikToku, gdzie zdobywają setki tysięcy wyświetleń i wywołują lawinę komentarzy pełnych zachwytu.

Młodzi użytkownicy odkrywają "Klan" na nowo, a starsi widzowie z sentymentem wracają do minionych lat i początków tego serialu, patrząc już na niego z zupełnie nowej perspektywy.

Rozwiń

Uwagę zarówno nowych, jak i starszy widzów, przyciągają realia końca lat 90. W centrum tego zainteresowania znajduje się jedna postać: Krystyna Lubicz, grana przez Agnieszkę Kotulankę.

W serialu Agnieszka Kotulanka była ubierana w proste, minimalistyczne stylizacje AKPA

Stylizacje Krystyny Lubicz stały się prawdziwą sensacją. W komentarzach pod archiwalnymi nagraniami widzowie piszą o "ikonie stylu", "minimalistycznej elegancji" i "idealnych outfitach na 2026 rok".

Co nosiła Krystyna Lubicz, a co dziś jest hitem?

Oversize'owe marynarki, proste golfy, klasyczne płaszcze, skórzane torebki i stonowana, często monochromatyczna kolorystyka - wszystko to doskonale wpisuje się w obecne trendy, które czerpią garściami z mody lat 90. i wczesnych 2000. To było podstawą szafy serialowej Krystyny Lubicz.

Fenomen ten pokazuje, jak silnie moda zatacza koło. Styl Krystyny Lubicz, pozbawiony krzykliwości, oparty na jakości i prostocie, trafia w gusta obecnego pokolenia. Serialowa bohaterka Agnieszki Kotulanki staje się punktem odniesienia dla współczesnych trendów.

Rozwiń

Na uwagę zasługują jej marynarki, dziś łączone z oficerkami i skórzanymi dodatkami, czy oversizowe koszule - białe lub jeansowe, łączone z delikatnym złotem na szyi, co dziś doskonale wypisuje się w styl "quiet luxury", uwielbianego chociażby przez Meghan Markle.

Powrót "Klanu" to nie tylko nostalgiczna ciekawostka, ale także dowód na to, że popkultura sprzed dekad może przemówić do zupełnie nowej publiczności.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 160: Piotr Kruk INTERIA.PL