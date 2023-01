ŻYJEMY W DZIWNYM, ZACZAROWANYM ŚWIECIE, GDZIE JEDEN DRUGIEGO GNIECIE ... Dlatego Kochani. Nie dajmy się ponosić negatywnym emocjom. Zostawmy wszystko co złe w tym roku. Niech Nowy przyniesie Nam tylko radość , miłość i zdrowie. Nie żyjmy w gniewie z bliskimi. Za dużo nieszczęścia wokół. Wybaczajmy i prośmy też o wybaczenie. I nie patrzmy co u sąsiada za płotem tylko zwracajmy uwagę na nasz własny próg domu. Tak się żyje lepiej. Uwierzcie mi . Całuję mocno i co złego to nie jaaaa. Wasza Dagmarka