Krzysztof Jackowski i jego przerażające wizje. To nie pierwszy raz, gdy straszy swoich fanów

Krzysztof Jackowski ma na swoim koncie wiele strasznych i ponurych przepowiedni. Wielokrotnie zapowiadał przełomowe zdarzenia, które miały zmienić bieg historii i ludzkie życie w piekło.

Krzysztof Jackowski podzielił się kolejnym przeczuciem. Te słowa sprawiają, że cierpnie skóra Dla Polaków Krzysztof Jackowski przeważnie nie ma dobrych wieści - choroby, pandemie, klęski, katastrofy i wojny mają dręczyć nasze ziemie i raczej nie czeka nas nic dobrego.

Tym razem jednak słowa jasnowidza z Człuchowa poruszają jeszcze bardziej, bo dotyczą one przepowiedni o III wojnie światowej.

Odkąd w Ukrainie trwa krwawa wojna zapoczątkowana przez Rosję, Krzysztof Jackowski nie przestaje zajmować się tym tematem i dzieli się swoimi przeczuciami z wiernymi fanami odnośnie wojennej przyszłości świata.

Krzysztof Jackowski o III wojnie światowej. Jego słowa przerażają

Zdjęcie Jackowski straszy wybuchem III wojny światowej / 123RF/PICSEL

Okazuje się, że konflikt z Ukrainy ma rozlać się zdaniem Jackowskiego na inne kraje i to już tej jesieni! Jednak globalnym konfliktem zbrojnym prorok straszy cyklicznie, już od początku pandemii koronawirusa.

"Cała Europa stoi w okowach przyszłej wojny - świat stoi przed bardzo poważnym konfliktem - ten moment się zbliża. Nie myślałem kiedykolwiek w latach przeszłych, że przyjdzie moment że przyjdzie mi mówić do państwa że jesteśmy bardzo blisko tego stanu najpoważniejszego - wybuchu tego poważnego konfliktu światowego - jesteśmy bardzo blisko niego" - powiedział w najnowszym nagraniu na swoim kanale YouTube Krzysztof Jackowski.

Oczywiście w przeczuciach Jackowskiego nie mogło zabraknąć sytuacji Polski w tej patowym układzie:

"Polska jest w bardzo trudnym położeniu i tu nie chodzi o to, że Rosja chciałaby walczyć z Polską, tu chodzi o to że Rosja chce odgrodzić Europę od siebie jeżeli dojdzie do rzeczy militarnych, jeżeli dojdzie do światowego konfliktu - który w moim odczuciu jest bardzo blisko - to jest ten czas" - mówi Krzysztof Jackowski.

Jasnowidz z Człuchowa twierdzi także, że już nie ma odwrotu od tego, co ma niedługo nastąpić. Czas na powstrzymanie krwawych walk zdaniem Jackowskiego już dawno minął.

