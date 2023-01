Książę Harry wyjawił, że to William nakłonił go do założenia munduru nazisty

Gwiazdy

Wszystko wskazuje na to, że czekająca na premierę autobiografia księcia Harry’ego na nowo rozpali konflikt między nim a jego rodziną. Z pozyskanych przez media fragmentów tej książki wynika, że to William i jego żona Kate Middleton namówili Harry’ego do tego, by na zorganizowanej przed laty imprezie pojawił się w nazistowskim mundurze. Młodszy syn Karola III oskarża też brata o to, że ten uderzył go w czasie awantury o Meghan Markle.

Zdjęcie Książę Harry ma za złe bratu wiele incydentów / Cover Images / East News