Urodziny członków rodziny królewskiej

Zwyczajowo, koronowane głowy oraz członkowie rodziny królewskiej organizują przyjęcia i bankiety z okazji swoich urodzin. Jednak zdaniem ekspertów obserwujących rodzinę królewską w przypadku księżnej Kate należy się spodziewać raczej niewielkiej, rodzinnej uroczystości.

Wszyscy zgodnie podkreślają, że księżna i książę Walii cenią sobie czas spędzany z najbliższymi i starają się wychowywać swoje dzieci "w normalności", dlatego komentatorzy spodziewają się raczej rodzinnej kolacji niż wystawnego przyjęcia z okazji 44. urodzin księżnej Kate.

Co księżna Kate dostanie o księcia Williama?

Obserwatorzy zastanawiają się też nad podarkiem, jaki mógłby wręczyć książę William swojej żonie. Jedni wskazują na praktyczny upominek związany z urządzanym przez nich właśnie Forest Lodge - nowej siedziby, do której przenieśli się kilka miesięcy temu. Inni uważają, że prezentem urodzinowym dla księżnej Kate od męża będzie raczej przedmiot związany z ich relacją czy mający znaczenie sentymentalne. Pojawiły się też głosy, że księżna Walii może zostać obdarowana biżuterią.

Prezent od króla Karola III

Nie tylko księciu Williamowi wkładany jest w ręce prezent w postaci biżuterii. Według byłego królewskiego kamerdynera Granta Harrolda, król Karol III może uczcić 44. urodziny swojej synowej symbolicznym gestem - przekazaniem jej rodzinnej pamiątki lub jednego z przedmiotów należących królewskiej kolekcji. Wielu obserwatorów jest zdania, że jeśli monarcha Wielkiej Brytanii zdecyduje się na taki gest, obdaruje księżną Kate zapewne biżuterią. Harrold sugeruje, że król Karol III mógłby sięgnąć po przedmiot z własnego prywatnego zbioru albo po pamiątkę dawniej należącą do jego matki, królowej Elżbiety II.

Nie byłby to pierwszy raz, gdy monarcha brytyjski wręczył księżnej Kate biżuterię. Otrzymała ona od niego komplet Art Deco jako prezent ślubny w 2011 roku - który księżna nosiła wiele razy podczas oficjalnych okazji.

