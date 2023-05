Spis treści: 01 Żona księcia Williama pojawiła się publicznie wraz z dziećmi

Nie cichną echa komentarzy odnośnie koronacji króla Karola III i zachwytów nad księżną Kate, która olśniewała podczas uroczystości. Można było nawet odnieść wrażenie, że to ona, książę William i trójka ich dzieci byli w centrum zainteresowania, a nie król Karol III i królowa małżonka Camilla.

Dwa dni po koronacji Kate, William wraz ze swoimi dziećmi pojawili się w Slough, by wesprzeć akcję charytatywną The Big Help Out. To akcja mająca na celu zachęcić społeczeństwo do działania w wolontariacie.

Wraz ze skautami ze Slough księżna Kate i książę William wraz z Charlotte, George'm i Louisem z chęcią uczestniczyli we wszystkich pracach mających na celu rewitalizację miejscowego ośrodka dla skautów.

Zdjęcie Księżna Kate zachwyciła prostą stylizacją. Niewymuszony styl spodobał się fanom tak samo jak odświętna stylizacja z koronacji / WPA Pool / Getty Images

Księżna Kate na koronacji króla Karola III olśniewała. Zachwycał każdy jej element stylizacji, a makijaż oraz fryzura były dopracowane w każdym calu. Niezwykle odświętna stylizacja była omawiana szeroko w światowych mediach.

Jednak księżna Kate robi piorunujące wrażenie nie tylko podczas uroczystości państwowych, ale także podczas mniej formalnych wystąpień, jak chociażby to w Slough.

Księżna na tę okazję wybrała bladoniebieską jedwabną bluzkę z guzikami z przodu i dużymi, luźnymi rękawami. Połączyła ten elegancki styl z czarnymi obcisłymi dżinsami z wieloma kieszeniami umieszczonymi wzdłuż nogawek. Do tego wybrała brązowe skórzane sztyblety, które idealnie nadawały się do pracy fizycznej wymaganej w ciągu tego dnia.

Poddani zachwyceni księżną Kate i dziećmi. Książę Louis kolejny raz skradł całą uwagę

Zdjęcie Książę Louis kolejny raz skradł serca Brytyjczyków / WPA Pool / Getty Images

Podczas prac w wolontariacie w Slough uwaga zebranych była skupiona nie tylko na Kate, ale i na jej dzieciach. Charlotte i najstarszy książę George, zachwycali dojrzałością i zaangażowaniem, jednak całe show należało do najmłodszej pociechy Williama i Kate - księcia Louisa.

5-letni Louis coraz częściej pojawia się publicznie wraz ze swoimi rodzicami i zdecydowanie jest ulubieńcem poddanych. Niezwykle energiczny chłopiec nie zna jeszcze zasad etykiety i zachowuje się, jak każde inne dziecko w jego wieku, co czasem jest powodem rozbawienia zebranych.

Księżna Kate i książę William starają się tłumaczyć już teraz chłopcu zasady zachowania, ale on z wielką radością tańczy, podskakuje, robi miny i macha do tłumu, co jest tematem uroczych żartów z tego powodu.

Zdjęcie Książę Louis zajadał się słodkimi piankami, rozkoszując ich smakiem, co wywołało rozbawienie wśród zebranych / WPA Pool / Getty Images

Tym razem nie było inaczej. Po koronacji, na której mały Louis nie zawiódł poddanych i rozbrajał wszystkich swoim tańcem, tym razem także w Slough dostarczał zabawnych sytuacji.

Najmłodszy syn Kate i Williama rozkoszował się słodkimi piankami z ogniska, z zaangażowaniem woził taczkę pełną piasku i radośnie podskakiwał wokół księżnej Kate, która była niewzruszona wybrykami syna.

Z pewnością dziecięce zachowania Louisa wprowadzają często miłą, luźną atmosferę, a poddani wprost uwielbiają, gdy Kate i William pojawiają się wraz ze swoimi dziećmi.