Jak dziś wygląda doktor Quinn?

Jane Seymour znana jest polskim widzom przede wszystkim jako serialowa doktor Quinn. Aktorka za tę rolę otrzymała Złoty Glob oraz dwukrotną nominację do nagrody Emmy. Gdy w 1993 roku rozpoczynano kręcenie "Doktor Quinn" Jane Seymour miała 42 lata. Ostatni odcinek, uwielbianego przez widzów, serialu wyemitowano natomiast w 1998 roku. Od pierwszego klapsa na planie minęło już 33 lata, a Jane Seymour nadal wygląda doskonale. Do tego stopnia, że pod jej filmem na TikToku można przeczytać żartobliwy komentarz, że na pewno jest rumuńską wampirzycą i to dlatego pozostaje wiecznie młoda.

Jane Seymour wciąż zachwyca formą i młodym wyglądem Chris Pizzello East News

Sekret młodości Jane Seymour

Użytkowników TikToka do podejrzeń o wampiryzm skłonił ostatni film opublikowany przez Jane Seymour w tym serwisie. Aktorka w obcisłych legginsach i biustonoszu sportowym pokazuje swoje ćwiczenia. Sylwetki mogłaby pozazdrościć jej nie jedna 20-latka, jednak tym, co robi największe wrażenie, jest forma liczącej 75 wiosen kobiety. Swoje imponujące wideo brytyjska gwiazda opisała:

Pozostawać silną, rozciągniętą i uśmiechniętą w wieku 75 lat. Kocham pilates 💗.

Dieta Jane Seymour

Jane Seymour dla utrzymania formy regularnie ćwiczy na siłowni i uprawia pilates. W komentarzach użytkowniczki internetu prosiły ją, by zdradziła swoją dietę. Aktorka odpisała, że je przede wszystkim dużo świeżych warzyw i owoców. Obiecała też nagrać wideo ze swoim codziennym jadłospisem.

Łyżka dziegciu w beczce miodu

W komentarzach pod filmem Jane Seymour pojawiła się lawina pochwał od osób, którym 75-letnia gwiazda zaimponowała, oprócz wspomnianego porównania do wampirzycy, można w nich przeczytać także:

"Co masz na myśli, pisząc 75? Miesiące?"

"Wyglądasz niesamowicie"

"Właśnie zapisałem ten film, aby pokazywać moim klientom, jakie efekty przynoszą konsekwencja i dyscyplina"

"Pomyślałam sobie: WOW 75, a potem zobaczyłam, że to Jane Seymour. Ona już od jakiegoś czasu udowadnia, że wiek to tylko liczba, ale aby być zdrowym jak ona, nie można spoczywać na laurach, to pewne".

"Jesteś edycją limitowaną. Tak cię postrzegam".

Jednak wśród zalewu pozytywnych komentarzy znalazły się również mniej entuzjastyczne:

"O wiele łatwiej zachować formę, jeśli ma się tony pieniędzy"

Większość sceptycznych komentarzy zwraca uwagę, że na dostęp do prywatnych trenerów i najwyższej jakości sprzętu, jaki ma Jane Seymour dzięki pieniądzom. Jednak fani biorą aktorkę w obronę, podkreślając, że ćwiczyć można nawet bez sprzętu i trenera, bo pierwszą i najważniejszą rzeczą są chęci. Wielu komentujących podkreślało też, że film i forma Jane Seymour są dla nich inspiracją.

