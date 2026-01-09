Małgorzata Foremniak skończyła 59-lat. Tak wygląda bez grama makijażu
Małgorzata Foremniak opublikowała w mediach społecznościowych wyjątkowy post. 8 stycznia polska aktorka świętowała kolejne urodziny i z tej okazji zamieściła kilka swoich zdjęć. Fani są oczarowani jej pogodą ducha, dystansem do siebie i nieblednącą mimo upływu lat urodą. Foremniak pokazała się w naturalnej odsłonie, bez grama makijażu.
Spis treści:
- Kim jest Małgorzata Foremniak?
- Małgorzata Foremniak obchodziła kolejne urodziny. Fani zachwyceni jej urodą
Kim jest Małgorzata Foremniak?
Małgorzata Foremniak to jedna z popularnych polskich aktorek. Największa popularność zdobyła pod koniec lat 90., kiedy to wcieliła się w postać Zosi w serialu "Na dobre i złe". Za rolę tę była wielokrotnie nagradzana i głównie za jej sprawą stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek w Polsce. Potem grywała także w wielu filmach - między innymi "Stara baśń...", "Jak poślubić milionera" i "Quo Vadis". Udzielała także głosu w filmie animowanym Pocahontas Disneya. W latach 2008-2022 Foremniak była także jurorką w programie Mam Talent TVN. Dziś jest aktywną aktorką teatralną i telewizyjną oraz pełni funkcję ambasadorki dobrej woli organizacji UNICEF. Małgorzata Foremniak prowadzi ponadto profil w mediach społecznościowych, gdzie przemyca kulisy swojego prywatnego jak i zawodowego życia.
Małgorzata Foremniak obchodziła kolejne urodziny. Fani zachwyceni jej urodą
8 stycznia na instagramowym koncie Małgorzaty Foremniak pojawił się niecodzienny post. Gwiazda zamieściła kilka swoich zdjęć - na pierwszym twarz ukryła w bukiecie kwiatów, co szybko dało internautom do myślenia. W podpisie wyjaśniła, że chodzi oczywiście o jej kolejne urodziny. Słynąca z optymizmu, naturalności i niebanalnego poczucia humoru aktorka, opublikowała ujęcia z podróży i zabawnych sytuacji, których na co dzień jej brakuje.
Co zrobisz, jak nic nie zrobisz. To ten dzień!! 59 lat !!
W komentarzach błyskawicznie pojawiły się urodzinowe życzenia od internautów, którzy są wręcz zachwyceni urokiem osobistym i poczuciem humoru 59-letniej aktorki. Na większości ujęć Foremniak nie ma na sobie grama makijażu i zdaniem fanów - jej cera prezentuje się naprawdę świetnie. Aktorka nie lubi przesadnego makijażu i często zupełnie z niego rezygnuje. Unika medycyny estetycznej, a zamiast tego stosuje zdrową dietę, naturalną pielęgnację i prowadzi aktywny tryb życia. Jak sama wspominała w wywiadach, nie wstydzi się swoich zmarszczek. Dla aktorki są one historią jej życia i nie zamierza ich sztucznie kamuflować.