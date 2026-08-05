Martha Stewart: Kariera i życie prywatne

Martha Helen Stewart, z domu Kostyra, urodziła się 3 sierpnia 1941 roku w Jersey City w Stanach Zjednoczonych jako córka Edwarda Kostyry i jego żony, Marthy, z domu Ruszkowski. Jej dziadkowie byli imigrantami z Polski.

Martha od małego "garnęła się" do domowych obowiązków. Matka nauczyła ją szyć i gotować, a ojciec - uprawiać ogród. Miała zaledwie dziesięć lat, gdy zaczęła dorabiać jako niania. Wkrótce potem organizowała dzieciom przyjęcia urodzinowe. Pierwsze duże pieniądze zarobiła trzy lata później pracując jako modelka. W branży mody radziła sobie bardzo dobrze - wystąpiła nawet w reklamie Chanel.

Martha studiowała w Barnard College w Nowym Jorku - początkowo chemię, a później historię sztuki i historię Europy. Ostatecznie zdecydowała się jednak na naukę historii architektury.

W 1961 roku poślubiła Andrew Stewarta i na rok opuściła uczelnię, by skupić się na karierze modelki. Finalnie wróciła jednak na studia i zrobiła licencjaty z historii i historii architektury. Cztery lata po ślubie na świat przyszła córka pary, Alexis.

Ambicje Marthy Stewart były jednak zdecydowanie większe - postanowiła zostać maklerem.

- "To tam nauczyłam się, co to znaczy prowadzić biznes, jak zarządzać firmą" - wspominała po latach.

Odeszła, zanim branżę finansów pogrążył kryzys z 1974 roku i założyła firmę cateringową, która w krótkim czasie odniosła ogromny sukces.

W 1982 roku Stewart wydała książkę pt. "Entertaining", w której zaprezentowała zbiór przepisów kulinarnych. Książka stała się początkiem wartej kilkadziesiąt milionów dolarów serii. Martha Stewart stała się Instytucją i "Znakiem handlowym", jak pisał o niej "New Yorker". Firma Martha Stewart Inc. przekształciła się w medialnego giganta - Martha Stewart Living Omnimedia Inc. i zaczęła wydawać magazyn "Martha Stewart Living". Wkrótce potem Martha dostała program w telewizji, pisywała do rozmaitych magazynów lifestyle'owych i miała własną audycję w radiu. Szybko zaczęła też sprzedawać kolekcje akcesoriów do domu i przyrządów kuchennych.

Gorzej wiodło się jej w życiu prywatnym - w 1991 roku, po trzech latach separacji, rozwiodła się z mężem.

Dekadę później znów było o niej bardzo głośno - w marcu 2003 roku została uznana winną oszukiwania wymiaru sprawiedliwości i skazana na karę pięciu miesięcy więzienia. Po odbyciu kary przez kolejne pięć miesięcy przebywała w areszcie domowym.

Po wyjściu z więzienia Martha nie narzekała jednak na brak zajęć - czekała już na nią posada w NBC, gdzie miała poprowadzić dwa nowe programy. Firmę wyprowadziła na prostą w 2012 roku.

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Martha Stewart skończyła 85 lat. Ani myśli o emeryturze

Martha Stewart skończyła właśnie 85 lat, ale nie myśli o emeryturze. W 2020 roku wypuściła linię suplementów i kosmetyków z CBD.

- "Chcę być na czasie" - tłumaczyła.

Martha regularnie pojawia się też publicznie. Niedawno została sfotografowana, gdy wychodziła ze studia programu "Today" w Nowym Jorku. Gwiazda zachwyciła promiennym wyglądem i prostą stylizacją - wybrała na tę okazję dżinsową koszulę, brązowe spodnie i klapki na koturnie. Podoba wam się w tej młodzieżowej stylizacji?

Martha Stewart skończyła 85 lat PODE East News

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