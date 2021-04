Melania Trump 26 kwietnia obchodzi 51. urodziny! Choć ostatnio było głośno o kryzysie w jej małżeństwie z Donaldem Trumpem, to właśnie dziś spędza z nim ten wyjątkowy dla niej dzień.

Zdjęcie Donald Trump i Melania Trump mimo plotek o rozwodzie wciąż są ze sobą / Rex Features / East News

Melania Trump w swoje urodziny może spodziewać się ogromu niespodzianek i prezentów. Wszyscy jednak zastanawiali się, czy w tym wyjątkowym dla niej dniu będzie towarzyszył jej mąż.

Od początku prezydentury Donalda Trumpa nie cichły komentarze na temat jego relacji z żoną.



Komentowany był ich każdy krok, gest i spojrzenie. A wszystkie te zachowania nie świadczyły najlepiej o ich związku. Podejrzewano nawet, że Melania nie dość, że nie kocha męża, to jeszcze sygnalizuje lęk przed nim.



Tuż po tym, jak Trump przegrał walkę o fotel prezydencki z Joe Bidenem, wybuchły nowe plotki o rozwodzie Donalda i Melanii.



Media rozpisywały się tylko o tym, że Melania tylko czeka na to, by rozstać się z mężem. Ona jednak spędzała co prawda sporo czasu bez męża, ale o rozwodzie nic nie wspominała.



Dziś, kiedy Melania obchodzi 51. urodziny, może liczyć właśnie na męża.



"Wybrałem bardzo, bardzo wyjątkowy dzień, ponieważ są to urodziny Melanii" - wyjaśnił Donald w rozmowie z Fox News.



Oczywiście były kwiaty i romantyczny list, ale były prezydent nie chciał zdradzić, co było największą niespodzianką, jaką przygotował.





Zdjęcie Donald Trump przygotował dla Melanii niespodziankę / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP / East News

