Co je Aneta Zając na co dzień? Prosto, sycąco i bez skrajności

Analizując przepisy, którymi aktorka dzieli się w mediach społecznościowych, łatwo zauważyć wspólny mianownik: posiłki są nieskomplikowane, ale dobrze zbilansowane. Na pewno nie są tworzone restrykcyjnie, ale bardziej od serca i zdroworozsądkowo. Od razu zaznaczę, że Aneta Zając bazuje na prostych składnikach, których przygotowanie zazwyczaj zajmuje kilka minut.

Aneta Zając przeszła metamorfozę. Jak wygląda jej dieta? Pawel Wodzynski/Dzien Dobry TVN/East News East News

Przepisy Anety Zając - przekąski, śniadania, dania główne

Shake potreningowy z matchą

To jeden z jej "klasyków", po który sięga po porannym treningu. Napój delikatnie pobudza dzięki matchy, dostarcza białka, syci bez nadmiaru słodyczy.

Składniki:

matcha rozrobiona z wodą,

mleko kokosowe,

waniliowe białko,

garść borówek.

Czasami pojawia się też łyżeczka oleju MCT, który zwiększa kaloryczność i daje dłuższe uczucie sytości. To przykład posiłku, który wspiera regenerację.

Omlet z serka wiejskiego - wersja słodka i wytrawna

Ten przepis wraca u Anety regularnie, co samo w sobie jest dobrą rekomendacją. To danie, które sprawdza się na śniadanie, lunch albo szybki posiłek po treningu.

Wersja na słodko:

serek wiejski,

trzy jajka,

odrobina mąki,

niewielka ilość słodzidła,

pół łyżeczki proszku do pieczenia,

owoce.

Wszystko trafia do jednego naczynia, a następnie do airfryera lub piekarnika, skąd po kilkunastu minutach wyciągasz gotowe danie.

Wersja wytrawna:

serek wiejski,

2 jajka,

około 60 g mąki,

szczypta soli,

proszek do pieczenia.

Po usmażeniu Aneta dodaje pomidorki i rukolę.

Tortilla z kurczakiem i guacamole - sycąca, ale przemyślana

Quacamole 123RF/PICSEL

Ten przepis pokazuje, że w diecie redukcyjnej nie trzeba rezygnować z przyjemności. Tortilla w wersji Anety to pełnowartościowy posiłek, który sprawdza się nawet po intensywnym dniu.

Guacamole:

awokado,

sok z cytryny,

sól,

kolendra, cebula, czosnek, chili i pomidor.

Farsz:

kurczak duszony z cebulą, chili i kolendrą,

pomidory z puszki,

przyprawy.

Całość trafia między dwie tortille, z dodatkiem cheddara, a następnie na patelnię.

Przekąska po treningu

Jednym z ciekawszych przykładów jest prosty posiłek oparty na:

pieczonych ziemniakach,

serku light,

jajku sadzonym,

awokado.

To połączenie węglowodanów, białka i tłuszczu, które skutecznie uzupełnia energię po wysiłku.

Pasta jajeczna .trentino 123RF/PICSEL

Pasty jajeczne i rybne

Aneta często pokazuje też pasty jajeczne - klasyczną oraz z dodatkiem wędzonego łososia. Serwuje je w łódeczkach z ogórka lub na pełnoziarnistym pieczywie. To przykład posiłku, który można przygotować w kilka minut i zabrać ze sobą.

Nie tylko dieta, ale też ruch jako element codzienności

Obok diety ważnym filarem przemiany Anety Zając jest regularna aktywność fizyczna. Aktorka stawia m.in. na pilates i treningi wzmacniające. Nie mówi o "odrabianiu kalorii", tylko o dbaniu o ciało i głowę.

Aneta Zając Paweł Wrzecion AKPA

Historia Anety Zając trafia do wielu kobiet, bo nie opiera się na skrajnościach, pokazuje konkretne posiłki, które można powtarzać. Akcentuje zdrowie, a nie wyłącznie wygląd oraz normalizuje fakt, że zmiana to proces. Inspiruje, aby być cierpliwym i, co najważniejsze, wzbudza zaufanie swoją autentycznością.

