Metamorfoza Anety Zając przyciąga uwagę. Aktorka zdradza swoje przepisy
Aneta Zając przeszła metamorfozę - schudła, ale też zmieniła podejście do odżywiania. Aktorka pokazuje, że rozsądne jedzenie, regularny ruch i wsłuchiwanie się w potrzeby organizmu przynoszą efekty. Impulsem do działania była diagnoza i decyzja o odejściu od cukru oraz przetworzonej żywności. W efekcie, w ciągu kilku miesięcy poprawiły się nie tylko wyniki, ale też samopoczucie i poziom energii. Wiemy, co jadła Aneta Zając i mamy dla ciebie kilka inspirujących przepisów.
Spis treści:
- Co je Aneta Zając na co dzień? Prosto, sycąco i bez skrajności
- Przepisy Anety Zając - przekąski, śniadania, dania główne
- Nie tylko dieta, ale też ruch jako element codzienności
Co je Aneta Zając na co dzień? Prosto, sycąco i bez skrajności
Analizując przepisy, którymi aktorka dzieli się w mediach społecznościowych, łatwo zauważyć wspólny mianownik: posiłki są nieskomplikowane, ale dobrze zbilansowane. Na pewno nie są tworzone restrykcyjnie, ale bardziej od serca i zdroworozsądkowo. Od razu zaznaczę, że Aneta Zając bazuje na prostych składnikach, których przygotowanie zazwyczaj zajmuje kilka minut.
Przepisy Anety Zając - przekąski, śniadania, dania główne
Shake potreningowy z matchą
To jeden z jej "klasyków", po który sięga po porannym treningu. Napój delikatnie pobudza dzięki matchy, dostarcza białka, syci bez nadmiaru słodyczy.
Składniki:
- matcha rozrobiona z wodą,
- mleko kokosowe,
- waniliowe białko,
- garść borówek.
Czasami pojawia się też łyżeczka oleju MCT, który zwiększa kaloryczność i daje dłuższe uczucie sytości. To przykład posiłku, który wspiera regenerację.
Omlet z serka wiejskiego - wersja słodka i wytrawna
Ten przepis wraca u Anety regularnie, co samo w sobie jest dobrą rekomendacją. To danie, które sprawdza się na śniadanie, lunch albo szybki posiłek po treningu.
Wersja na słodko:
- serek wiejski,
- trzy jajka,
- odrobina mąki,
- niewielka ilość słodzidła,
- pół łyżeczki proszku do pieczenia,
- owoce.
Wszystko trafia do jednego naczynia, a następnie do airfryera lub piekarnika, skąd po kilkunastu minutach wyciągasz gotowe danie.
Wersja wytrawna:
- serek wiejski,
- 2 jajka,
- około 60 g mąki,
- szczypta soli,
- proszek do pieczenia.
Po usmażeniu Aneta dodaje pomidorki i rukolę.
Tortilla z kurczakiem i guacamole - sycąca, ale przemyślana
Ten przepis pokazuje, że w diecie redukcyjnej nie trzeba rezygnować z przyjemności. Tortilla w wersji Anety to pełnowartościowy posiłek, który sprawdza się nawet po intensywnym dniu.
Guacamole:
- awokado,
- sok z cytryny,
- sól,
- kolendra, cebula, czosnek, chili i pomidor.
Farsz:
- kurczak duszony z cebulą, chili i kolendrą,
- pomidory z puszki,
- przyprawy.
Całość trafia między dwie tortille, z dodatkiem cheddara, a następnie na patelnię.
Przekąska po treningu
Jednym z ciekawszych przykładów jest prosty posiłek oparty na:
- pieczonych ziemniakach,
- serku light,
- jajku sadzonym,
- awokado.
To połączenie węglowodanów, białka i tłuszczu, które skutecznie uzupełnia energię po wysiłku.
Pasty jajeczne i rybne
Aneta często pokazuje też pasty jajeczne - klasyczną oraz z dodatkiem wędzonego łososia. Serwuje je w łódeczkach z ogórka lub na pełnoziarnistym pieczywie. To przykład posiłku, który można przygotować w kilka minut i zabrać ze sobą.
Nie tylko dieta, ale też ruch jako element codzienności
Obok diety ważnym filarem przemiany Anety Zając jest regularna aktywność fizyczna. Aktorka stawia m.in. na pilates i treningi wzmacniające. Nie mówi o "odrabianiu kalorii", tylko o dbaniu o ciało i głowę.
Historia Anety Zając trafia do wielu kobiet, bo nie opiera się na skrajnościach, pokazuje konkretne posiłki, które można powtarzać. Akcentuje zdrowie, a nie wyłącznie wygląd oraz normalizuje fakt, że zmiana to proces. Inspiruje, aby być cierpliwym i, co najważniejsze, wzbudza zaufanie swoją autentycznością.