Spis treści: 01 Pierwszy mąż zamienił życie Olejnik w koszmar. "Był przemocowcem!"

02 Dramatyczne wyznanie Moniki Olejnik

03 Monika Olejnik: "Przypomina mi o bólu"

04 "Całym sercem z tobą". Gwiazdy wspierają Monikę Olejnik

Monika Olejnik to ceniona dziennikarka, która w tym zawodzie osiągnęła niemal wszystko.

Dziennikarka stroni od mówienia publicznie o swoim życiu prywatnym. Tym razem zrobiła wyjątek i postanowiła podzielić się bolesnymi wspomnieniami.

Pierwszy mąż zamienił życie Olejnik w koszmar. "Był przemocowcem!"

Zdjęcie Monika Olejnik podzieliła się dramatycznym wyznaniem / Pawel Wodzynski/East News / East News

W poruszającym wpisie Monika Olejnik wyznała, że była ofiarą przemocy domowej. Popularna dziennikarka wyznała, że doświadczyła jej z rąk swojego pierwszego męża.

Olejnik przyznała, że jej życie szybko stało się koszmarem.

- Przemoc jest jak rana, która goi się powoli, albo wcale. Tak! Wiem o tym, doświadczyłam przed laty przemocy. Byłam studentką, a w zasadzie 20-letnim dzieckiem, kiedy nie zastanawiając się, wyszłam za mąż. Moje życie szybko stało się koszmarem. Mateusz, mój ówczesny mąż był przemocowcem, bił mnie! - wyznała Olejnik.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Dramatyczne wyznanie Moniki Olejnik

Dziennikarka przyznała, że miała w sobie na tyle siły, że nie czekała: szybko wyprowadziła się od swojego pierwszego męża i rozwiodła się.

- Bałam się, że jak ucieknie z Polski, to nie otrzymam rozwodu. Nie chciałam trwać w bólu i doprowadziłam do rozwodu. Tak, mam rozwód z orzeczeniem winy - mojego pierwszego męża! Po rozwodzie nigdy nie spotkaliśmy się i nie miałam, też kontaktu z jego rodziną. Przez lata żyłam w traumie, że go zobaczę, że będzie się mścił! - napisała na Instagramie.

Zobacz również:

To dyskretne wołanie o pomoc. Ktoś pokazuje ci ten znak? Nie lekceważ tego

Podejrzewasz, że twoją przyjaciółkę bije partner? Kilka zasad postępowania

Monika Olejnik: "Przypomina mi o bólu"

Zdjęcie Monika Olejnik to ceniona polska dziennikarka. Niechętnie dzieli się swoim życiem prywatnym - tym razem zrobiła wyjątek / WOJCIECH STROZYK/REPORTER / East News

Podkreśliła, że niechętnie dzieli się swoim życiem prywatnym, ale do wpisu skłoniła ją publikacja jednego z tabloidów.

- Jak wiecie niechętnie dzielę się moim życiem prywatnym, ale piszę o tym, ponieważ pewne medium epatuje moją historią sprzed lat. Przypomina mi o moim pierwszym mężu, przypominając mi o bólu spowodowanym przemocą! Sami sobie ułożyli historie manipulując - zwróciła uwagę.

Na koniec dodała, że na szczęście otaczają ją bliskie osoby, które były i są dla niej wsparciem.

- Pomagam i będę pomagać wszystkim, którzy doznali przemocy psychicznej i fizycznej. Nie rońcie łez nad grobami sprawców, tylko wspierajcie pokrzywdzonych! Stop Agresji. Stop Przemocy fizycznej i psychicznej - podsumowała Monika Olejnik.

Zobacz również: Przemoc w polskich domach. "Gdybyś była lepsza, traktowałbym cię inaczej"

"Całym sercem z tobą". Gwiazdy wspierają Monikę Olejnik

Pod postem dziennikarki pojawiło się mnóstwo wyrazów wsparcia.

- Monika, to bardzo ważny post. Mogę sobie tylko wyobrazić ile emocji związanych z powrotem do koszmarnej przeszłości kosztowało Cię napisanie go. Dziękuję, że się na to zdecydowałaś. Słowa o fizycznej przemocy z ust tak mocnej, sprawczej i wpływowej kobiety jak Ty dodadzą, jestem tego pewna, odwagi wszystkim ofiarom domowych oprawców. Każda forma przemocy powinna być surowo karana (...). Patologiczne zachowania trzeba piętnować. Każdego przemocowca, poza karą, powinien spotykać społeczny ostracyzm. Dobrze zrobiłaś. Jestem z Tobą! - napisała Kinga Rusin.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kampania "16 dni przeciw przemocy wobec kobiet" materiały prasowe

- Jesteś inspiracją! Silna, piękna, mądra kobieta - skomentowała Mary Komasa.

Pod wpisem Moniki Olejnik pojawił się również komentarz od Anny Kalczyńskiej. - Straszne. Trzymaj się Monia i bardzo jesteś dzielna, że o tym napisałaś. Skądinąd to naprawdę nieprawdopodobne, ze musisz tłumaczyć się z traumatycznych przeżyć... Co za koszmar - przyznała dziennikarka.

- Monika całym sercem z Tobą. Przytulam - napisała aktorka Maja Ostaszewska.

- Moniu. To niezwykle ważny wpis. Dziękuje za niego. Jesteś odważną Kobietą! I ważnym głosem innych! Ściskam Cię! - skomentowała dziennikarka Arleta Zalewska.

***