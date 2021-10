Natural challenge Patricii Kazadi to hit TikToka. Anna Lewandowska i Marina Łuczenko-Szczęsna już go podjęły!

Gwiazdy

Patricia Kazadi wyznała niedawno, że nie zawsze w pełni akceptowała swój naturalny wygląd. To właśnie dlatego postanowiła nagrać piosenkę "Natural", która stała się viralem na TikToku. Coraz więcej gwiazd pokazuje się bez makijażu, tańcząc do tej piosenki. Zrobiły to już m.in. Marina Łuczenko-Szczęsna i Anna Lewandowska!

Zdjęcie Patricia Kazadi nagrała piosenkę "Natural", która stała się viralem na TikToku / Kamil Piklikiewicz / East News