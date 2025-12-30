Nicola Peltz Beckham to urodzona 9 stycznia 1995 roku w hrabstwie Westchester amerykańska aktorka i modelka, znana między innymi z roli Tessy Yeager w filmie "Transformers: Wiek zagłady". Nicola jest córką biznesmena, inwestora i miliardera Nelsona Peltza, a także siostrą aktora Willa Peltza i hokeisty Brada Peltza. Kariera w showbiznesie była jej więc pisana, ale prawdziwą popularność zdobyła, wiążąc się z najstarszym synem Victorii i Davida Beckhamów, Brooklynem.

Nicola Peltz i Brooklyn Beckham: Historia miłości

Nicola i Brooklyn poznali się w 2017 roku podczas festiwalu Coachella, ale nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Przez długi czas byli po prostu dobrymi znajomymi. W końcu, w Halloween 2019 roku, wybrali się na randkę i - jak wyznał Brooklyn - pocałowali się wtedy po raz pierwszy. Kilka miesięcy później zadebiutowali razem w mediach społecznościowych. 25 lutego 2020 roku wybrali się na pokaz mody marki Saint Laurent, na którym wystąpili w podobnych, czarnych stylizacjach.

Podczas pandemii para mieszkała razem w Nowym Jorku i wkrótce ogłosiła zaręczyny. 9 kwietnia 2022 roku Nicola i Brooklyn pobrali się w rodzinnej posiadłości Peltzów z widokiem na ocean.

Początkowo rodziny Peltzów i Beckhamów traktowały się z szacunkiem i sympatią. Jednak już przed ślubem pary w mediach pojawiły się pierwsze informacje o napięciach między Nicolą a Victorią. Powodem miała być suknia ślubna Nicoli, która nie powstała w pracowni przyszłej teściowej oraz domniemana "izolacja" Brooklyna od rodziny. Konflikt eskalował, a z czasem przeniósł się także do mediów społecznościowych.

Wiele wskazuje na to, że Brooklyn nie utrzymuje dziś żadnych stosunków z rodziną - nie pojawia się na rodzinnych imprezach, opuścił nawet uroczystość odznaczenia Davida tytułem szlacheckim i tegoroczne święta Bożego Narodzenia.

Nicola Peltz pochwaliła się zdjęciem z mężem. W sieci znów burza

Nicola Peltz Beckham udostępniła w ostatnich dniach na Instagramie kilka zdjęć, które według fanów rodziny Beckham, miały udowodnić, że jej mąż jest teraz naprawdę szczęśliwy i nie potrzebuje już towarzystwa rodziców i rodzeństwa.

-"Życzymy wszystkim Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku przepełnionego miłością, spokojem i szczęściem" - napisała na Instagramie, dodając kilka fotek, na których pozuje z mężem i rodzicami.

W poniedziałek opublikowała koleje zdjęcie z Brooklynem, do którego przytula się na sofie. Fani nie odpuścili sobie jednak złośliwych komentarzy w stronę młodego Beckhama.

-"Zrób to, co trzeba i zrezygnuj z nazwiska Beckham. To jedyny powód, dla którego oboje coś znaczycie", "Tak źle traktujesz swoich rodziców - może przestań używać nazwiska Beckham jako części swojego imienia... myślicie, że jesteście tacy wyjątkowi, a jednak jesteście Panem i Panią Nikt", "Kiedy zostaniesz rodzicem zrozumiesz prawdziwe złamane serce. Zadzwoń do rodziców, oni cię wychowali i zawsze cię kochali" - piszą zniesmaczeni.

Myślicie, że uda się im jeszcze poprawić relacje z Beckhamami?

