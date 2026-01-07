Wyciekły kulisy rozwodu aktorki i muzyka

To oficjalny koniec małżeństwa Nicole Kidman i Keitha Urbana. Sędzia z Nashville w stanie Tennessee wydał nakaz rozwiązujący małżeństwo zdobywczyni Oscara i piosenkarza.

Kidman złożyła pozew o rozwód we wrześniu. Rozwód gwiazdy był zaskoczeniem dla większości opinii publicznej, ale najwyraźniej planowano go już od jakiegoś czasu. Wszystkie kwestie prawne dotyczące majątku i opieki nad dziećmi zostały uregulowane i podpisane w dniu złożenia przez nią pozwu.

W stanie Tennessee pary z małoletnimi dziećmi muszą odczekać 90 dni, zanim wyrok rozwodowy się uprawomocni, a Kidman i Urban, mają dwie nastoletnie córki. W pozwie rozwodowym napisali, że mieli "trudności małżeńskie i różnice nie do pogodzenia".

Teraz już wiadomo, że podpisany przez nich plan stanowi, że Kidman będzie głównym rodzicem sprawującym opiekę nad dziećmi. Dzieci pozostaną w Nashville, tak jak mieszkają tam przez całe życie. W pozwie stwierdzono, że żadne z rodziców nie będzie potrzebowało alimentów na dziecko ani na małżonka, i określono mniej więcej równy podział ich wspólnego majątku.

To koniec jednego z najdłuższych małżeństw Hollywood

Aktorka oficjalnie znów jest singielką Stephane Cardinale - Corbis Getty Images

Dwie największe gwiazdy ostatnich dekad, Kidman i Urban, poznały się w Los Angeles w 2005 roku, a rok później pobrały się w Sydney. Przez całą swoją dwudziestoletnią relację byli stałymi bywalcami czerwonego dywanu - Urban towarzyszył żonie na Oscarach, a Kidman brała udział w wydarzeniach muzycznych, takich jak gala rozdania nagród Academy of Country Music Awards.

Para publicznie opisywała pewne trudności małżeńskie, jednak wciąż niewiele było zewnętrznych oznak zbliżającego się rozwodu. Było to pierwsze małżeństwo Urbana i drugie Kidman, która wcześniej była żoną Toma Cruise'a od 1990 do 2001 roku. Kidman ma również dwójkę starszych dzieci z Cruise'em.

