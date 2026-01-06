Nicole Kidman, urodzona 20 czerwca 1967 roku w Honolulu, australijsko-amerykańska aktorka, producentka filmowa i piosenkarka, świętowała niedawno czterdziestolecie kariery! Trudno w to uwierzyć, bo 58-latka wciąż wygląda wygląda kwitnąco, do woli przebiera w propozycjach filmowych i ani myśli o emeryturze.

Nicole Kidman: Kariera i życie prywatne

Nicole Kidman uchodzi za jedną z najlepszych i najbardziej uznanych aktorek na świecie. Jest laureatką Oscarów, Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA), dwóch nagród Emmy, Nagrody Gildii Aktorów Ekranowych (SAG), Srebrnego Niedźwiedzia, Pucharu Volpiego oraz sześciu Złotych Globów. W 2024 roku uhonorowana została Nagrodą Amerykańskiego Instytutu Filmowego za całokształt twórczości.

Nicole debiutowała w latach 80. rolami w australijskich filmach i serialach. Przełomem w jej karierze był film "Martwa cisza" z 1989 roku, po którym pojawił się hitowy "Szybki jak błyskawica" (1990), a następnie - "Za horyzontem" (1992), "Za wszelką cenę" (1995), i "Batman Forever". W kolejnych latach Kidman zagrała w takich filmach jak m.in.: "Totalna magia", "Oczy szeroko zamknięte", "Moulin Rouge!" czy "Godziny". Ostatni raz na wielkim ekranie mogliśmy ją podziwiać w filmie "Holland".

Od 2017 roku aktorka regularnie pojawia się też w serialach - za rolę w "Wielkich kłamstewkach" otrzymała nagrodę Emmy dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. W kolejnych latach wystąpiła też w "Od nowa" i "Dziewięcioro nieznajomych".

W 2020 roku "The New York Times" przyznał aktorce piąte miejsce w zestawieniu najlepszych aktorów XXI wieku.

Sporym zainteresowaniem mediów i fanów cieszyło się też zawsze życie prywatne aktorki. W 1989 roku, w trakcie zdjęć do filmu "Szybki jak błyskawica" poznała Toma Cruisa, którego poślubiła 24 grudnia 1990 roku. Para adoptowała dwoje dzieci: córkę Isabellę i syna Connora. Aktorzy rozwiedli się jednak w 2001 roku.

W 2005 roku Nicole związała się z australijsko-amerykańskim muzykiem country Keithem Urbanem. Pobrali się 25 czerwca 2006 roku w Sydney. Mają dwie córki. Niestety i to małżeństwo nie przetrwało próby czasu - we wrześniu 2025 roku Nicole złożyła pozew o rozwód.

Nicole Kidman przyłapana na lotnisku z córkami. Ale stylizacja

W niedzielę fotoreporterzy przyłapali Nicole Kidman wraz z córkami na lotnisku w Sydney. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że aktorka bardziej przypomina ich starszą siostrę niż mamę.

58-letnia Nicole pojawiła się na lotnisku w stylizacji rodem z lat 90. Gwiazda postawiła na czarny t-shirt, na który zarzuciła krótką skórzaną kurtkę. Aktorka założyła też długie, jasne spodnie o prostym kroju i białe, płaskie mokasyny. Dopełnieniem stylizacji były oczywiście duże okulary przeciwsłoneczne i burza loków, z których Nicole zasłynęła w latach 90. Lubicie ją w takiej wersji?

Nicole Kidman na lotnisku w Sydney BGAU East News

Nicole Kidman zachwyciła stylizacją rodem z lat 90. BGAU East News

