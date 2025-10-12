Spis treści: Nowy etap kariery Nicole Scherzinger olśniewała podczas spotkania z fanami. Wykonała zaskakujący gest Nicole Scherzinger wśród 100 najbardziej wpływowych ludzi świata. "Brawo, Diwa"

Kariera Nicole Scherzinger zaczęła się na dobre, gdy stanęła na czele zespołu The Pussycat Dolls. Grupa była popularna w latach 2000. i wylansowała hity takie jak "Don't Cha", "When I grow up" czy "Hush Hush". Scherzinger próbowała swoich sił solo, czego efektem były albumy "Killer Love", "Her name is Nicole" czy "Big Fat Lie".

Nowy etap kariery

Lista marzeń Scherzinger sięgała jednak o wiele dalej. Gwiazda zawsze marzyła, by wystąpić w Carnegie Hall, jednej z najbardziej prestiżowych na świecie sal koncertowych. Jej marzenie właśnie się ziściło.

Początkiem 2025 roku Scherzinger otrzymała nagrodę Tony za rolę Normy Desmond w musicalu "Sunset Blvd.". To otworzyło jej drzwi do występu we wspomnianym miejscu.

Nicole Scherzinger zaczynała karierę w grupie The Pussycat Dolls zz/XNY/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News East News

"Miałam ogromne szczęście, że w ciągu ostatnich kilku lat spełniło się tak wiele moich marzeń, ale nie wiem, czy kiedykolwiek marzyłam o czymś tak wielkim" - zwróciła się do publiczności w trakcie koncertu.

"Odkąd byłam małą dziewczynką, powtarzałam sobie, że pewnego dnia wystąpię w Carnegie Hall" - dodała.

Nicole Scherzinger olśniewała podczas spotkania z fanami. Wykonała zaskakujący gest

Po koncercie Scherzinger spotkała się z fanami. Olśniewała tak samo, jak w trakcie występu. Piosenkarka przyciągała wzrok w czarnej, połyskującej kreacji podkreślającej figurę. Uwagę zwracało subtelne rozcięcie z prawej strony. Do eleganckiej sukienki Nicole dobrała klasyczne, czarne szpilki. Do kreacji dobrała komplet srebrnej biżuterii - kilka bogato zdobiony naszyjnik, bransoletka i okrągłe kolczyki idealnie komponowały się z elegancką kreacją.

Nicole chętnie pozowała do zdjęć i rozmawiała z fanami. W trakcie spotkania zaskoczyła swoich wielbicieli. W podziękowaniu za okazane jej wsparcie wykonała gest serca.

Elegancka Nicole Scherzinger spotkała się z fanami / SplashNews.com East News

Nicole Scherzinger wśród 100 najbardziej wpływowych ludzi świata. "Brawo, Diwa"

Wiosną 2025 roku tygodnik "Time" opublikował coroczną listę 100 najbardziej wpływowych ludzi świata. Wyróżnienia przyznano w sześciu kategoriach: Innowatorzy, Pionierzy, Tytani, Liderzy, Ikony i Artyści. Wśród osób reprezentujących branżę rozrywkową znalazła się również Nicole Scherzinger. Oprócz niej na liście znaleźli się m.in. Demi Moore, Scarlett Johansson, Ed Sheeran czy Adam Scott.

Tak o roli Scherzinger w "Sunset Blvd." pisała Patti LuPone, amerykańska aktorka i piosenkarka, zdobywczyni nagrody Grammy:

"Odważna, zuchwała, hipnotyzująca, elegancko piękna i ostatecznie rozdzierająca serce. Sama jej scena szaleństwa jest warta ceny biletu. Wyszłam z teatru pełna energii. A to stało się jeszcze bardziej oszałamiające, gdy zobaczyłam, jak przechodzi od piosenkarki pop do prawdziwej gwiazdy Broadwayu (...). Od pierwszego wejścia Nicole rozsiadłam się wygodnie i z radością poświęciłam jej całą i niepodzielną uwagę. Brawo, Diwa".

***

Źródło: hollywoodreporter.com/time.com

Natalia Szroeder o tym, jaką jest jurorką. "'Nie' można powiedzieć na sto różnych sposobów" interia INTERIA.PL