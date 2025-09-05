Pałac Buckingham wydał oświadczenie, w którym napisano:

- "Z głębokim smutkiem Pałac Buckingham informuje o śmierci Jej Królewskiej Wysokości Księżnej Kentu. Jej Królewska Wysokość odeszła spokojnie wczoraj wieczorem w Pałacu Kensington, otoczona rodziną. Król i królowa oraz wszyscy członkowie rodziny królewskiej dołączają do księcia Kentu, jego dzieci i wnuków w żałobie po jej stracie i ciepło wspominają oddanie księżnej przez całe życie wszystkim organizacjom, z którymi była związana, jej pasję do muzyki i empatię dla młodych ludzi" - czytamy.

Nie żyje księżna Kentu. Kim była Katharine Worsley?

Księżna Katharine Worsley była najstarszą członkinią rodziny królewskiej i żoną księcia Edwarda, księcia Kentu, pierwszego kuzyna zmarłej królowej Elżbiety II. Jak poinformowano, księżna zmarła w wieku 92 lat, otoczona najbliższymi.

Jak podała stacja BBC, w siedzibie oficjalnej rezydencji brytyjskich monarchów w Londynie (w City of Westminster), flagi opuszczono do połowy masztu.

Katharine Worlsey urodziła się 22 lutego 1933 roku w Yorkshire i wychowała w rodzinnej posiadłości Hovingham Hall. Jej rodzicami byli Sir William Worlsey i Lady Joyce Morgan Brunner. Miała trzech braci. Katharine była potomkinią Olivera Cromwella i pierwszą kobietą, która weszła do rodziny królewskiej bez tytułu królewskiego.

Księżna Katharine Worsley była wielką entuzjastką i częstą bywalczynią trybun podczas turniejów tenisowych Wimbledon. Nierzadko wręczała zwycięzcom trofea i pocieszała przegranych. Głośno było między innymi o wsparciu, jakie księżna okazała Janie Novotnej - fotografie zapłakanej tenisistki w objęciach księżnej okrążyły cały świat.

