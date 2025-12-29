Początek lat 90. to narodziny ikony. Już w czasie Eurowizji w 1994 roku Edyta Górniak zaprezentowała styl odmienny od estradowej dosłowności tamtej epoki: prosty, elegancki, skupiony na sylwetce i twarzy. Długie suknie, gładkie tkaniny, minimalna biżuteria - wszystko podporządkowane było głosowi i emocji.

W kolejnych latach jej styl coraz wyraźniej skręcał w stronę luksusu i dramatyzmu. Lata 2000. to suknie wieczorowe, satyna, jedwab, głębokie dekolty, wyraźne cięcia. Górniak zaczęła budować wizerunek divy w klasycznym, niemal hollywoodzkim rozumieniu - kobiety zmysłowej, silnej, świadomej swojej wyjątkowości.

W ostatnich latach jej styl stał się bardziej eklektyczny. Obok klasycznych kreacji pojawiają się elementy boho, inspiracje duchowością, naturalnością i swobodą. To moda mniej doskonała w formie, ale bardziej osobista, odzwierciedlająca wewnętrzne poszukiwania artystki.

Jej kreacje wzbudzają emocje - tak też będzie na pewno już 31 grudnia podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu. Ciekawe jesteście, czym tym razem zaskoczy Edyta Górniak?

Co Edyta Górniak planuje na sylwestra? Niemiec AKPA

Styl Edyty Górniak opiera się na kilku powtarzalnych motywach:

długie, lejące się suknie podkreślające sylwetkę,

szlachetne tkaniny: jedwab, satyna, aksamit,

wyraźna praca dekoltem i linią ramion,

stonowana, elegancka paleta barw: biel, beż, czerń, złoto,

makijaż akcentujący oczy i perfekcyjnie dopracowana fryzura.

To styl, który unika nadmiaru, nawet wtedy, gdy jest spektakularny, pozostaje selektywny i kontrolowany.

Styl Edyty Górniak Zobacz galerię + 2

Scena a codzienność

Na scenieEdyta Górniak funkcjonuje jak klasyczna diva. Jej stylizacje są niemal ceremonialne, zaprojektowane tak, by wzmacniać emocjonalny przekaz muzyki. Każdy gest, światło i materiał współpracują z głosem, tworząc wrażenie wydarzenia wyjątkowego.

Poza sceną artystka często wybiera styl bardziej naturalny i swobodny. Luźne kroje, jasne kolory, elementy etniczne i minimalistyczne dodatki kontrastują z wizerunkiem scenicznym. Ten rozdźwięk podkreśla dwoistość jej publicznego obrazu - pomiędzy divą a kobietą poszukującą harmonii.

Styl Edyty Górniak niesie kilka wyraźnych inspiracji:

Po pierwsze, świadomość własnej mocy. Jej stylizacje pokazują, że nie trzeba krzyczeć, by przyciągać uwagę. Czasem wystarczy forma, spokój i konsekwencja.

Edyta Górniak MWMedia MWMedia

Po drugie, emocja jako element stylu. Ubranie nie istnieje w próżni, nabiera sensu dopiero w połączeniu z postawą, gestem i energią.

Edyta Górniak MWMedia MWMedia

Po trzecie, prawo do zmiany. Styl może ewoluować wraz z życiem wewnętrznym, nawet jeśli nie zawsze spotyka się to z jednoznacznym odbiorem.

Edyta Górniak z synem Alanem MWMedia MWMedia

Edyta Górniak pozostaje ikoną nie dlatego, że zawsze była przewidywalna, lecz dlatego, że zawsze była intensywna. Jej styl to opowieść o perfekcji, wrażliwości i potrzebie wyrażania siebie bez kompromisów.

Sylwestrowa Moc Przebojów INTERIA.PL

Wyjątkowa oprawa muzyczna oraz nowoczesna scenografia, harmonijnie wpisana w bajkową scenerię zabytkowych kamienic toruńskiej starówki, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, sprawią, że widzowie Polsatu powitają Nowy Rok w doskonałych nastrojach.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 - kto pojawi się na scenie?

Tegoroczna edycja wydarzenia zapowiada się wyjątkowo - Polsat zaprosił rekordową liczbę artystów. Tak imponującej listy gwiazd jeszcze nie było! Na scenie ustawionej na toruńskim rynku wystąpią największe nazwiska polskiej sceny muzycznej, m.in.: Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec u'Orkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien&Majtis, Jonatan oraz BumBum OrkeStar. To jednak nie koniec niespodzianek - organizatorzy zapowiadają udział kolejnych artystów.

Publiczność może spodziewać się wyjątkowych jubileuszy, długo wyczekiwanych powrotów oraz największych przebojów - zarówno tych z mijającego roku, jak i ponadczasowych hitów. Na scenie zabrzmią różnorodne gatunki muzyczne: od latynoskich rytmów, przez energetyczny pop, aż po klasykę polskiej muzyki rozrywkowej.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 w środę 31 grudnia na żywo od godz. 19:45 w Polsacie.

