Pamela Anderson przez cały 2025 roku eksperymentowała z różnymi fryzurami. Największą zmianę można było dostrzec kilka miesięcy temu, gdy na początku października 2025 roku aktorka zszokowała podczas paryskiego tygodnia mody i pojawiała się w płomieniście czerwonym, postrzępionym cięciu pixie. Odpowiedzialny za nową fryzurę Pameli Anderson - John Nollet - potwierdził, że 58-letnia gwiazda potrzebowała ognistego wizerunku do roli w komedii absurdu "Love Is Not the Answer" w reżyserii Michaela Cery.

Nie minął nawet pełny miesiąc, gdy 25 października 2025 roku kanadyjska gwiazda pojawiła się na evencie Sonsie Garden z Shopify prezentując oszałamiający odcień truskawkowego blondu.

Kilka miesięcy później, podczas gali wręczenia Złotych Globów 6 stycznia 2026 roku zobaczyliśmy u Pameli Anderson powrót do blondu. Aktorka pojawiła się w elegancko upiętym koku typu banan.

O włosach Pameli Anderson zrobiło się znów głośno przy okazji nowojorskiego tygodnia mody, gdzie zaprezentowała, krótką, sięgającą do ramion blond fryzurę z wyrazistą grzywką. Loki dodawały włosom objętości, a twarzy aktorki świeżości i młodości.

"Mamo, możesz być blondynką na moim ślubie?"

Pamela Anderson podczas występu w programie "Today" potwierdziła, że ma zamiar pozostać czy blondzie. Powodów, ku temu jest kilka. Po pierwsze aktorka dobrze czuje się w takiej koloryzacji, która przez lata stała się jej znakiem rozpoznawczym. Po drugie postanowiła zrobić to dla swojego młodszego syna, Dylana. 28-letni model i muzyk niedługo planuje wziąć ślub i w związku z tym miał do Pameli Andreson prośbę o konkretny kolor włosów. Zapytał:

„Mamo, możesz być blondynką na moim ślubie?”.

Dylan jest młodszym synem Pameli Anderson i Tommy'ego Lee, ma o rok starszego brata - Brandona. O ile młodszy syn poszedł w ślady ojca, o tyle starszy, podobnie jak matka, działa w branży filmowej - zajmuje się bowiem produkcją filmów oraz zarządza rodzinną marką.

