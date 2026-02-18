Nowa fryzura Pameli Anderson na ślub Dylana. Spełnia prośbę syna

Jagoda Pazur

Oprac.: Jagoda Pazur

Pamela Anderson w ciągu 2025 roku kilkakrotnie zmieniała swoją fryzurę. Eksperymentowała zarówno z długością, jak i kolorem włosów. 2026 rok przywitała kolejną zmianą. Czy z obecną fryzurą pozostanie na dłużej? W niedawnym wywiadzie zdradziła, że na ostateczną decyzję wpływ miała prośba jej syna.

Kobieta o jasnych blond włosach upiętych w elegancki kok, ubrana w białą koszulę z szerokim kołnierzem, delikatny makijaż, uśmiecha się subtelnie, nosi duże okrągłe kolczyki oraz naszyjnik, tło rozmyte w odcieniach beżu.
Pamela Anderson w ciągu ostatnich miesięcy eksperymentowała z kolorem włosówJohn Salangsang/ShutterstockEast News

Miesiące eksperymentów

Pamela Anderson przez cały 2025 roku eksperymentowała z różnymi fryzurami. Największą zmianę można było dostrzec kilka miesięcy temu, gdy na początku października 2025 roku aktorka zszokowała podczas paryskiego tygodnia mody i pojawiała się w płomieniście czerwonym, postrzępionym cięciu pixie. Odpowiedzialny za nową fryzurę Pameli Anderson - John Nollet - potwierdził, że 58-letnia gwiazda potrzebowała ognistego wizerunku do roli w komedii absurdu "Love Is Not the Answer" w reżyserii Michaela Cery.

Kobieta o rudych włosach w czarnej sukience ozdobionej koralikami stoi na tle ciemnego wnętrza, w tle widoczne osoby siedzące na widowni.
Pamela Anderson, 5 października 2025 roku podczas paryskiego tygodnia modyWWDGetty Images

Nie minął nawet pełny miesiąc, gdy 25 października 2025 roku kanadyjska gwiazda pojawiła się na evencie Sonsie Garden z Shopify prezentując oszałamiający odcień truskawkowego blondu.

Trzech młodych dorosłych stoi razem w bujnej, zielonej scenerii, dwoje mężczyzn ubranych jest na czarno, a kobieta w jasnej, kwiecistej sukni uśmiecha się i trzyma ich za ramiona. W tle widoczny jest fragment napisu 'The some Garden' i logo Shopify.
Pamela Anderson z synami Dylanem i Brandonem Lee podczas Sonsie GardenJamie McCarthyGetty Images

Kilka miesięcy później, podczas gali wręczenia Złotych Globów 6 stycznia 2026 roku zobaczyliśmy u Pameli Anderson powrót do blondu. Aktorka pojawiła się w elegancko upiętym koku typu banan.

O włosach Pameli Anderson zrobiło się znów głośno przy okazji nowojorskiego tygodnia mody, gdzie zaprezentowała, krótką, sięgającą do ramion blond fryzurę z wyrazistą grzywką. Loki dodawały włosom objętości, a twarzy aktorki świeżości i młodości.

    "Mamo, możesz być blondynką na moim ślubie?"

    Pamela Anderson podczas występu w programie "Today" potwierdziła, że ma zamiar pozostać czy blondzie. Powodów, ku temu jest kilka. Po pierwsze aktorka dobrze czuje się w takiej koloryzacji, która przez lata stała się jej znakiem rozpoznawczym. Po drugie postanowiła zrobić to dla swojego młodszego syna, Dylana. 28-letni model i muzyk niedługo planuje wziąć ślub i w związku z tym miał do Pameli Andreson prośbę o konkretny kolor włosów. Zapytał:

    „Mamo, możesz być blondynką na moim ślubie?”.
    Cytuje syna, Dylana, Pamela Anderson w programie "Today"

    Dylan jest młodszym synem Pameli Anderson i Tommy'ego Lee, ma o rok starszego brata - Brandona. O ile młodszy syn poszedł w ślady ojca, o tyle starszy, podobnie jak matka, działa w branży filmowej - zajmuje się bowiem produkcją filmów oraz zarządza rodzinną marką.

    Uśmiechnięta kobieta o jasnych włosach w eleganckim płaszczu i czarnej koszuli stoi na ulicy wieczorem. W tle grupa ludzi i oświetlone miejsca.
    Pamela Anderson podczas nowojorskiego tygodnia modyTheStewartofNYGetty Images

