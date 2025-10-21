Joanna Liszowska to, urodzona w Krakowie, w 1978 roku aktorka i wokalistka, absolwentka krakowskiego PWST. Artystka debiutowała na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie, a w późniejszych latach występowała na deskach Teatru Starego i STU oraz Operetki Krakowskiej, a także warszawskich teatrów: Komedia, Studio Buffo i Ateneum. Na małym ekranie Liszowska zadebiutowała w 2002 roku rolą tancerki Edyty w serialu "Szpital na perypetiach", a w latach 2002-2003 występowała jako Ewa, asystentka Tomka w serialu "Kasia i Tomek".

Joanna Liszowska: Nie tylko aktorka

W kolejnych latach gwiazda pojawiała się w takich serialach jak "M jak miłość", "Kryminalni" czy "U fryzjera". Jesienią 2006 roku uczestniczyła w czwartej edycji "Tańca z gwiazdami" w parze z Robertem Kochankiem i zdobyła ostatecznie piąte miejsce. Wielką pasją aktorki był też zawsze śpiew - w 2001 roku zajęła trzecie miejsce na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu i otrzymała nagrodę ZASP-u za najlepsze wykonanie utworu w konkursie studenckim. W 2019 roku wydała singiel "Into U", a dwa lata temu pojawiła się pod pseudonimem Lisha na Top Of The Top Sopot Festival 2023 z utworem "Zatańcz" i ponownie zachwyciła fanów.

W 2007 roku Joanna Liszowska związała się z telewizją Polsat i pojawiała się regularnie w takich produkcjach jak "Jak oni śpiewają", "Ranking gwiazd", "Got to Dance, Tylko taniec" czy "Twoja twarz brzmi znajomo". Od 2012 roku wciela się w rolę Patrycji Kochan w serialu "Przyjaciółki".

Joanna Liszowska zachwyciła na Telekamerach. Gwiazda jest nie do poznania?

W poniedziałek, 20 października odbyła się 28. uroczysta gala rozdania Telekamer, podczas której wręczono statuetki w ośmiu kategoriach. Wśród laureatów nie zabrakło dobrze znanych i lubianych nazwisk. W kategorii "Aktor" zwyciężył Adam Woronowicz, a w kategorii "Aktorka" po raz kolejny triumfowała Vanessa Aleksander, powtarzając swój sukces z ubiegłego roku. Za najlepszy serial uznano "Szpital św. Anny", który zdobył uznanie widzów i jurorów. W tym roku przyznano także specjalną Telekamerę z okazji 25-lecia kultowego serialu "M jak miłość".

Tradycyjnie, jak co roku, na gali pojawiło się mnóstwo gwiazd, które zachwyciły oryginalnymi kreacjami. Jedną z nich była właśnie Joanna Liszowska, która dodatkowo zaskoczyła fanów mocną metamorfozą!

Aktorka słynie od lat z burzy kręconych blond włosów, ale na gali pojawiła się w rozprostowanych, długich blond włosach z grzywką. Dopełnieniem był delikatny makijaż oczu i mocna, czerwona szminka w hollywoodzkim stylu.

Joanna Liszowska zdecydowała się na satynową sukienkę mini o kroju marynarki, kryjące rajstopy i wysokie szpilki. To strzał w dziesiątkę, bo taka stylizacja doskonale podkreśliła długie, zgrabne nogi aktorki i proporcjonalną sylwetkę. Wam też podoba się gwiazda w takim wydaniu?

Joanna Liszowska na gali Telekamer 2025 VIPHOTO VIPHOTO

Joanna Liszowska zachwyciła odmienionym wyglądem Artur Zawadzki/REPORTER East News

