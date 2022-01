Konflikt zaczął się od wypadku ojca Joanny Opozdy, któremu uległ na Madagaskarze. Prowadzący tam własny hotel Dariusz Opozda miał spaść z balkonu i doznał tak poważnych urazów, że na dłuższy czas wylądował w szpitalu misyjnym.

- Leżę w szpitalu misyjnym i choć personel jest bardzo pomocny to nie ma tu ani sprzętu, ani leków, które pomogą mi wyzdrowieć. W ostatnim czasie mięśnie w poranionej nodze zaczęły mi gnić i jeżeli nic się nie poprawi to w końcu tutaj umrę – mówił w rozmowie dla "Echa Dnia" dodając, że do kraju może wrócić tylko lotem sanitarnym, a firma, w której miał wykupione najwyższe ubezpieczenie, nie chce się na to zgodzić.



Pomocy miały mu odmówić także żona i córki, które Opozda bezskutecznie prosił o pomoc. Mężczyzna oskarżał kobiety, że żyją ponad stan, wydając jego pieniądze w drogich spa. Jak się jednak okazuje, oskarżenia te były zaledwie początkiem konfliktu.

Ojciec Joanny Opozdy strzelał do rodziny! Aktorka jest zdruzgotana

Na Madagaskarze Dariusz Opozda poznał nową, 24-letnią kobietę i postanowił wyrzucić swoją żonę z domu. Mężczyzna powymieniał zamki i uniemożliwiał bliskim dostanie się do środka, nawet, gdy byli w asyście policji. Wreszcie w sobotę, w godzinach wieczornych żona Dariusza Opozdy wraz z córkami i zięciem, Antkiem Królikowskim jeszcze raz pojawili się w domu. Jak wynika z filmików zamieszczonych przez mężczyznę na Facebooku (zostały już usunięte) rodzinie udało się z pomocą policji wyważyć drzwi i dostać się do mieszkania.

Przebywający na balkonie Dariusz Opozda zaczął grozić zebranym, a następnie strzelać w ich stronę z broni palnej! Na filmikach słychać było wystrzały i krzyki kobiet i jak podaje informator portalu Pudelek "wystrzelone z broni kule przebiły ściany, a "gdyby mierzono tylko trochę niżej, istnieje ryzyko, że pociski trafiłyby którąś z osób stojących po drugiej stronie". Co więcej, siostra Joanny Opozdy po całym zdarzeniu miała wylądować w szpitalu!

Aktorka w rozmowie z Pudelkiem potwierdziła niepokojący incydent, komentując go słowami: "Niestety to prawda. Jestem zdruzgotana. Nie chcę tego na razie komentować".

Konflikt będzie miał zapewne swój ciąg dalszy, bo na Facebooku Dariusza Opozdy pojawił się filmik ze spotkania z żoną, na którym widać jak przekazuje mu ona pieniądze w słoikach, a on spisuje na kartce dyktowane przez nią oświadczenie. Na nagraniu padają również słowa o sprawie rozwodowej, złocie i dolarach.





