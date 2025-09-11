Jaką emeryturę otrzymuje Jolanta Kwaśniewska? Znamy konkretną kwotę

Jolanta Kwaśniewska po zwycięstwie w wyborach prezydenckich męża Aleksandra w roku 1995, stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w Polsce. Zyskała sławę, jednak musiała zrezygnować z prowadzenia własnej agencji nieruchomości. Przez 10 lat, kiedy to pełniła funkcje pierwszej damy, składki emerytalne opłacała sama. Na jaką emeryturę może dziś liczyć Kwaśniewska?

Według wyliczeń "Super Expressu", z ZUS-u wpływa na konto Jolanty Kwaśniewskiej około 3 tysięcy złotych miesięcznie. Dzięki przepisom wprowadzonym w roku 2021, świadczenie żony byłego prezydenta Polski wzrosło o 300 zł.

Jolanta Kwaśniewska nie ma zamiaru rezygnować z pracy

Kwaśniewska mimo osiągniętego wieku emerytalnego, sama przyznaje, że ma zamiar prowadzić aktywność zawodową, dopóki pozwoli jej na to zdrowie i samopoczucie.

Praca do 80. roku życia lub więcej, jeśli będą czuły się na siłach. Bo kto zapracuje na nasze emerytury?

70-latnia była pierwsza dama pozostaje więc nadal aktywna społecznie i zawodowo. Nadal jest prezesem fundacji "Porozumienie bez barier". W jej ślady idzie coraz więcej Polek i Polaków w podobnym wieku. Często z konieczności decydują się na kontynuowanie pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Kwaśniewska na 10 lat musiała zrezygnować z aktywności zawodowej. Dziś odczuwa tego skutki Artur Zawadzki/REPORTER East News

Jaka obecnie jest wysokość emerytur w Polsce?

Temat emerytur w Polsce od zawsze budzi ogromne emocje. Jak podaje portal Goldman Sachs, w roku 2024 roku średnia emerytura w Polsce wynosiła 3789,60 zł brutto - znacznie więcej w porównaniu do lat ubiegłych. Obecnie średnia dla wszystkich to 4 045,20 zł brutto, jednak należy mieć na uwadze, że wysokość emerytur w naszym kraju różni się w zależności od płci. Mężczyznom ZUS wypłaca miesięcznie średnio 4 978,67 zł brutto, podczas gdy kobiety otrzymuję tylko 3 421,61 zł brutto zł. Od 1 marca 2025 r. w Polsce najniższa emerytura wynosi 1 878,91 zł brutto.

