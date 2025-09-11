Oto jaką emeryturę otrzymuje Jolanta Kwaśniewska. Będziecie w szoku

InteriaKobieta Redakcja

Mimo iż Jolanta Kwaśniewska osiągnęła już wiek emerytalny, nie planuje póki co rezygnować z kariery zawodowej. Gdy została pierwszą damą, na wiele lat musiała zrezygnować z pracy i z własnej kieszeni opłacać składki do ZUS-u. Na jaką emeryturę może dziś liczyć Kwaśniewska? Znamy przybliżoną kwotę.

Jolanta Kwaśniewska zapowiedziała, że jeśli pozwoli jej na to zdrowie będzie pracować jeszcze bardzo długo
Jolanta Kwaśniewska zapowiedziała, że jeśli pozwoli jej na to zdrowie będzie pracować jeszcze bardzo długoVIPHOTOVIPHOTO

Spis treści:

  1. Jaką emeryturę otrzymuje Jolanta Kwaśniewska? Znamy konkretną kwotę
  2. Jolanta Kwaśniewska nie ma zamiaru rezygnować z pracy
  3. Jaka obecnie jest wysokość emerytur w Polsce?

Jaką emeryturę otrzymuje Jolanta Kwaśniewska? Znamy konkretną kwotę

Jolanta Kwaśniewska po zwycięstwie w wyborach prezydenckich męża Aleksandra w roku 1995, stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w Polsce. Zyskała sławę, jednak musiała zrezygnować z prowadzenia własnej agencji nieruchomości. Przez 10 lat, kiedy to pełniła funkcje pierwszej damy, składki emerytalne opłacała sama. Na jaką emeryturę może dziś liczyć Kwaśniewska?

Według wyliczeń "Super Expressu", z ZUS-u wpływa na konto Jolanty Kwaśniewskiej około 3 tysięcy złotych miesięcznie. Dzięki przepisom wprowadzonym w roku 2021, świadczenie żony byłego prezydenta Polski wzrosło o 300 zł.

Jolanta Kwaśniewska nie ma zamiaru rezygnować z pracy

Kwaśniewska mimo osiągniętego wieku emerytalnego, sama przyznaje, że ma zamiar prowadzić aktywność zawodową, dopóki pozwoli jej na to zdrowie i samopoczucie.

Praca do 80. roku życia lub więcej, jeśli będą czuły się na siłach. Bo kto zapracuje na nasze emerytury? 
powiedziała Kwaśniewska w jednym z wywiadów

70-latnia była pierwsza dama pozostaje więc nadal aktywna społecznie i zawodowo. Nadal jest prezesem fundacji "Porozumienie bez barier". W jej ślady idzie coraz więcej Polek i Polaków w podobnym wieku. Często z konieczności decydują się na kontynuowanie pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Kobieta z krótkimi ciemnymi włosami i okularami w modnym białym żakiecie stoi przy ceglanej ścianie, uśmiecha się lekko, za nią widoczny zamazany tłum i ciepłe oświetlenie z elementami czerwieni.
Kwaśniewska na 10 lat musiała zrezygnować z aktywności zawodowej. Dziś odczuwa tego skutki Artur Zawadzki/REPORTEREast News

Jaka obecnie jest wysokość emerytur w Polsce?

Temat emerytur w Polsce od zawsze budzi ogromne emocje. Jak podaje portal Goldman Sachs, w roku 2024 roku średnia emerytura w Polsce wynosiła 3789,60 zł brutto - znacznie więcej w porównaniu do lat ubiegłych. Obecnie średnia dla wszystkich to 4 045,20 zł brutto, jednak należy mieć na uwadze, że wysokość emerytur w naszym kraju różni się w zależności od płci. Mężczyznom ZUS wypłaca miesięcznie średnio 4 978,67 zł brutto, podczas gdy kobiety otrzymuję tylko 3 421,61 zł brutto zł. Od 1 marca 2025 r. w Polsce najniższa emerytura wynosi 1 878,91 zł brutto.

