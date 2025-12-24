Prawda o związku Taylor Swift wyszła na jaw. Mało kto się tego spodziewał
Taylor Swift i Travis Kelce to jedna z tych par, której życie prywatne i zawodowe rozgrzewa do czerwoności media i fanów. Okazuje się, że za związkiem pary stoi bliska amerykańskiej piosenkarce osoba. Wszystko ujawnił najnowszy film dokumentalny.
Taylor Swift planuje ślub. To wiadomość, która pod koniec sierpnia zelektryzowała media i fanów wokalistki. Gdy amerykańska piosenkarka obwieściła światu, że wychodzi za mąż za swojego wybranka - Travisa Kelce'a, od razu rozpoczęły się spekulacje co do daty ślubu.
Data ślubu Taylor Swift wyszła na światło dzienne
Według mediów zza oceanu, termin jest już wyznaczony. Swift i Kelce mają stanąć na ślubnym kobiercu (prawdopodobnie) 13 czerwca 2026 roku. Portal Page Six wskazuje, że przyjęcie ma się odbyć w Ocean House na Rhode Island.
Póki co, fani mają szansę zajrzeć za kulisy zakończonej w grudniu minionego roku trasy "The Eras Tour". Na platformie Disney + pojawił się serial dokumentalny "The End of an Era", dzięki któremu wielbiciele twórczości Swift mają okazję zajrzeć za kulisy światowego tournee. W serialu nie brakuje wątków ukazujących życie prywatne Taylor. To spora niespodzianka - zwłaszcza, że poprzedni związek z aktorem Joe Alwynem trzymała z dala od blasku fleszy.
"The End of an Era". Nowy dokument Taylor Swift
W dokumencie Swift nie ukrywa, że początek trasy nie był dla niej zbyt prosty. Najpierw dobiegła końca relacja z Alwynem, później serce piosenkarki skradł Matty Healy z zespołu The 1975. Relacja ta nie trwała zbyt długo. Artystka w dokumencie pokusiła się nawet o stwierdzenie:
"Mężczyzna cię zawiedzie, ale The Eras Tour nigdy".
W ten sposób odniosła się do ciężkiej pracy, jaką wkładała w przygotowanie całego show.
Latem 2023 roku poznała gracza futbolu amerykańskiego, Travisa Kelce. Relacja ta od razu przyciągnęła uwagę mediów i fanów. Zwłaszcza, że para w wywiadach nie szczędzi sobie słów wsparcia i podkreśla, że kibicuje sobie nawzajem w swoich zawodowych poczynaniach.
Prawda o związku Taylor Swift wyszła na jaw
Do tej pory niewiele osób zdawało sobie sprawę, jak Swift i Kelce w ogóle się poznali. W serialu wyszło na jaw, że sportowiec zdobył kontakt do Taylor dzięki jej mamie. Andrea Swift wyznała, że namówiła córkę, by umówiła się ze znanym sportowcem. Poruszyło ją, że Kelce zabiegał o spotkanie z piosenkarką i chciał jej wręczyć bransoletkę przyjaźni. Inspiracją jest wers z piosenki "You're on your own kid", w którym śpiewa:
"Stwórz bransoletki przyjaźni, wykorzystaj chwilę i poczuj jej smak".
Andrea uznała, że to poruszający gest. Zadzwoniła do córki i nakłoniła ją do tego, by dała szansę Travisowi. Na tym jednak nie koniec. Ciocia Taylor jest wielką fanką drużyny Kansas City Chiefs, w której gra Kelce. Do tego od zawsze uważała, że sportowiec jest świetnym facetem.
Efekt? "Nauczycielka angielskiego i pan od wf-u biorą ślub", jak obwieściła pod koniec sierpnia Swift w mediach społecznościowych.
