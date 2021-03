​Przyjaciółka Meghan Markle zdradza, że są dowody na poparcie zarzutów wobec rodziny królewskiej

Janina Gavankar, która od 17 lat przyjaźni się z Meghan Markle, wyjawiła, że istnieją SMS-y, i e-maile, pogrążające rodzinę księcia Harry’ego oraz administrację Pałacu Buckingham.

Zdjęcie Janina Gavankar, przyjaciółka Meghan przyznała, że od dawna wiedziała o problemach księżnej /ImagePressAgency/face to face/FaceToFace/REPORTER /Reporter

"Wiem, że rodzina i personel Pałacu doskonale zdawali sobie sprawę z rozmiaru jej cierpień i chociaż ich wspomnienia mogą się różnić, to nasze nie, ponieważ przeżywaliśmy to razem" - powiedziała Gavankar, aktorka znana m.in. z serialu "Czysta krew" (rola Luny Garzy).

Tym samym zareagowała zarówno na wywiad, jakiego Meghan i Harry udzielili Oprah Winfrey, jak i na późniejsze lakoniczne oświadczenie administracji pałacowej (konkretnie na jego fragment: "Chociaż niektóre wspomnienia mogą się różnić, są one traktowane bardzo poważnie i rodzina omawia je prywatnie").

Janina Gavankar była gościem programu "This Morning" nadawanego przez stację ITV. W telewizji zaznaczyła, że Meghan wprowadziła "wszystkich" do nowej ery, w której "można wyjawić prawdę". Być może właśnie ta kobieta, jest osobą, o której księżna Sussex wspomniała w niedawnym wywiadzie z Oprah Winfrey jako o swojej powiernicy. Gavankar zdradziła bowiem, że już wcześniej wiedziała o cierpieniach psychicznych Meghan na brytyjskim dworze królewskim. Z tego, co powiedziała w programie "This Morning" wynika jednak, że problemów tych świadome było większe grono znajomych księżnej. "Patrzyliśmy, jak buduje się wokół niej mur. Była bardzo odizolowana" - stwierdziła Gavankar, nie wymieniając jednak żadnych nazwisk.

Dlaczego sama nie interweniowała? "Chciałam jej bronić" - powiedziała. "Jednak powiedziano jej, żebyśmy nigdy niczego nie komentowali, ponieważ instytucja ją ochroni. Po latach widzimy, że to nie była prawda" - dodała, powtarzając słowa Meghan Markle z niedzielnego wywiadu. Zaznaczyła przy tym, że członkowie rodziny i personelu Pałacu wiedzieli o udręce Meghan. "Prawda wyjdzie na jaw" - zagroziła. "Jest mnóstwo e-maili i SMS-ów na ten temat. Nie zamierzam jednak wchodzić w szczegóły. Nie czuję się do tego upoważniona".

