Rita Ora - to znana brytyjska piosenkarka, modelka i aktorka. W mediach po raz pierwszy usłyszano o niej, gdy zaśpiewała w w piosence Hot Right Now autorstwa DJ-a Fresha. Utwór znalazł się bowiem na szczytach list przebojów w Wielkiej Brytanii. Potem Ora zaczęła tworzyć jeszcze większe hity, dzięki czemu osiągała triumfy nie tylko na polu muzycznym, lecz również w roli modelki oraz aktorki. Rita Ora świetnie sprawdziła się również w telewizji - była jurorką w "The Voice UK", "X Factor", "The Voice Australia" oraz "Masked Singer UK". Liczne sukcesy przyniosły jej ogólnoświatową rozpoznawalność.

Ostatnio było o niej głośno w kontekście sekretnego ślubu z nowozelandzkim reżyserem Taiką Waitim.

Pochodząca z dzisiejszego Kosowa celebrytka przez ostatnie lata stała się również jedną z gwiazd Instagrama. Jej profil śledzi ją bowiem już ponad 16 mln followersów. Rita Ora doskonale wie, że co najbardziej lubią oglądać na jej profilu fani, dlatego nie ma oporów przez publikowaniem zmysłowych zdjęć w "odważnych" kreacjach.

Rita Ora w mocno wyciętych jeansach

Tym razem artystka postanowiła pokazać obserwującym, w jakim stroju pojawiła się w Nowej Zelandii. Dodała post, do którego zamieściła kilka zdjęć, pokazujących wszystkie szczegóły. W całej stylizacji uwagę przykuwają oryginalne spodnie gwiazdy.

Jeansy wyglądają nieco dziwnie, bowiem są mocno wykrojone w okolicy bioder. Rita Ora jak widać swoim ubiorem chciała podkreślić pośladki i pochwalić się zgrabną sylwetką. Co więcej, uwadze nie uszedł fakt, że piosenkarka najwyraźniej... zapomniała o bieliźnie! Jak podobają się wam tego typu spodnie? Myślicie, że będą niebawem nowym krzykiem mody?

