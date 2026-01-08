Sarah Jessica Parker na Golden Eve. Wróciła do stylu sprzed lat

Karolina Iwaniuk

Oprac.: Karolina Iwaniuk

Sarah Jessica Parker, którą świat pokochał w roli Carrie Bradshaw, znów skupia na sobie wzrok. 60-latka pojawiła się na gali Golden Eve i jej stylizacja zdecydowała nawiązywała do czasów, gdy serial, w którym grała był hitem.

Kobieta w średnim wieku z blond włosami uczesanymi na prosto, uśmiecha się lekko, ubrana w elegancką, czarną kreację, ozdobioną efektowną biżuterią z pereł i diamentów. Tło ciemne, z elementami złotych liter.
Sarrah Jessica Parker zaskoczyła na wydarzeniu Złotych Globów Gilbert FloresGetty Images

Sarrah Jessica Parker na wieczorze pełnym wspomnień. Zwróciła na siebie uwagę

Złote Globy, które są równie ważną imprezą w branży aktorskiej, co Oscary, zorganizowały specjalną uroczystość przed wielkim wydarzeniem w niedzielę - nową, oddzielną ceremonią poświęconą laureatom nagród za całokształt twórczości. Jej inauguracyjna edycja, trafnie nazwana Golden Eve, czyli Złotą Wieczerzą. To właśnie podczas tego wydarzenia Sarah Jessicę Parker i Dame Helen Mirren zostały uhonorowane w wyjątkowy sposób.

To był zdecydowanie wieczór pełny nostalgii i wspomnień, a poczucie to jeszcze potęgowała właśnie Sarah Jessica Parker, gdyż w swojej stylizacji czerpała inspirację ze swojego ekranowego alter ego - Carrie Bradshaw.

Aby uczynić czerwony dywan wydarzeniem pełnym powrotów do przeszłości, Parker postawiła na błyszczącą suknię z ciekawym akcentem. Gwiazda wybrała suknię haute couture od Paolo Sebastiana bez ramiączek i z masywną spódnicą sięgającą ziemi. Ozdobiona metaliczną nicią i cekinami, kreacja pochodziła z kolekcji projektanta na wiosnę 2025, "Polvere Di Stelle", gdzie stylizowano ją z przezroczystymi rękawiczkami. Aktorka zamieniła ten dodatek na coś bardziej w stylu Carrie z minionych lat, czyli na krótką marynarkę smokingową i dodała do tego gruby czarny pasek w talii, nadając stylizacji charakter Carrie Bradshaw. 

Gdy pozowała z gwiazdami takimi jak, Kristin Davis, Evanem Handlerem i Davidem Eigenbergiem, trudno było nie widzieć w niej serialowej felietonistki lat 90., która słynęła z tego, że jedną lub dwie suknie balowe zestawiała z krótkimi kurtkami i odważnymi dodatkami.

Jak przystało na gwiazdę - błyszczała. Sarah Jessica Parker potrafi zrobić wrażenie

Kobieta w długiej, jasnej, błyszczącej sukni z czarnym paskiem w talii oraz czarną narzutką, pozująca na tle dekoracji z napisem Golden. Ma rozpuszczone włosy, delikatną biżuterię i szeroki uśmiech.
Stylizacja gwiazdy miała w sobie sporo nostalgicznych elementów Gilbert FloresGetty Images

Wybór sukni nie był przypadkowy. Tkanina, z której została wykonana błyszczała niczym miliony gwiazd na niebie, gdy Sarah Jessica Parker pozowała do zdjęć w błysku fleszy.

Jednak tego efektu było za mało. Wśród dodatków Parker wybrała biżuterię Freda Leightona, w tym wielowarstwowe naszyjniki, kolczyki i pierścionki.

Dodatkowo Parker postawiła na stosunkowo prosty look, stawiając na blond włosy ułożone w swobodne, naturalne fale z przedziałkiem na środku. Jej makijaż obejmował takie elementy, jak wyraziste brwi, smoky eye i błyszczącą, neutralną szminkę.

To wszystko wystarczyło, by stworzyć wygląd elegancki, mieszczący się w obecnych trendach, ale z dużą dozą sentymentu do minionych lat, gdy Sarah Jessica Parker błyszczała na ekranach telewizorów jako Carrie.

