Sarrah Jessica Parker na wieczorze pełnym wspomnień. Zwróciła na siebie uwagę

Złote Globy, które są równie ważną imprezą w branży aktorskiej, co Oscary, zorganizowały specjalną uroczystość przed wielkim wydarzeniem w niedzielę - nową, oddzielną ceremonią poświęconą laureatom nagród za całokształt twórczości. Jej inauguracyjna edycja, trafnie nazwana Golden Eve, czyli Złotą Wieczerzą. To właśnie podczas tego wydarzenia Sarah Jessicę Parker i Dame Helen Mirren zostały uhonorowane w wyjątkowy sposób.

To był zdecydowanie wieczór pełny nostalgii i wspomnień, a poczucie to jeszcze potęgowała właśnie Sarah Jessica Parker, gdyż w swojej stylizacji czerpała inspirację ze swojego ekranowego alter ego - Carrie Bradshaw.

Aby uczynić czerwony dywan wydarzeniem pełnym powrotów do przeszłości, Parker postawiła na błyszczącą suknię z ciekawym akcentem. Gwiazda wybrała suknię haute couture od Paolo Sebastiana bez ramiączek i z masywną spódnicą sięgającą ziemi. Ozdobiona metaliczną nicią i cekinami, kreacja pochodziła z kolekcji projektanta na wiosnę 2025, "Polvere Di Stelle", gdzie stylizowano ją z przezroczystymi rękawiczkami. Aktorka zamieniła ten dodatek na coś bardziej w stylu Carrie z minionych lat, czyli na krótką marynarkę smokingową i dodała do tego gruby czarny pasek w talii, nadając stylizacji charakter Carrie Bradshaw.

Gdy pozowała z gwiazdami takimi jak, Kristin Davis, Evanem Handlerem i Davidem Eigenbergiem, trudno było nie widzieć w niej serialowej felietonistki lat 90., która słynęła z tego, że jedną lub dwie suknie balowe zestawiała z krótkimi kurtkami i odważnymi dodatkami.

Jak przystało na gwiazdę - błyszczała. Sarah Jessica Parker potrafi zrobić wrażenie

Stylizacja gwiazdy miała w sobie sporo nostalgicznych elementów Gilbert Flores Getty Images

Wybór sukni nie był przypadkowy. Tkanina, z której została wykonana błyszczała niczym miliony gwiazd na niebie, gdy Sarah Jessica Parker pozowała do zdjęć w błysku fleszy.

Jednak tego efektu było za mało. Wśród dodatków Parker wybrała biżuterię Freda Leightona, w tym wielowarstwowe naszyjniki, kolczyki i pierścionki.

Dodatkowo Parker postawiła na stosunkowo prosty look, stawiając na blond włosy ułożone w swobodne, naturalne fale z przedziałkiem na środku. Jej makijaż obejmował takie elementy, jak wyraziste brwi, smoky eye i błyszczącą, neutralną szminkę.

To wszystko wystarczyło, by stworzyć wygląd elegancki, mieszczący się w obecnych trendach, ale z dużą dozą sentymentu do minionych lat, gdy Sarah Jessica Parker błyszczała na ekranach telewizorów jako Carrie.

