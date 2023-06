Kim był Silvio Berlusconi? Młodość i kariera

Silvio Berlusconi trzykrotnie pełnił funkcję premiera Włoch - w latach 1994-1995, 2001-2006 i 2008-2011. To on założył partię polityczną Forza Italia, a także koncern medialny Mediaset. W latach 1986-2017 był właścicielem klubu piłkarskiego AC Milan.

Urodził się 29 września 1936 roku w Mediolanie, gdzie również ukończył szkołę średnią oraz studia prawnicze. W czasie studiów dorabiał sobie, śpiewając na imprezach towarzyskich oraz rejsach wycieczkowych. Berlusconi kochał muzykę, a w późniejszym życiu stał się współautorem dwóch albumów z piosenkami neapolitańskimi: Meglio 'na canzone (2003) i L'ultimo amore (2006). Po ukończeniu uniwersytetu założył firmę budowlaną Edilnord, dzięki której znacznie się wzbogacił i zyskał uznanie jako deweloper.

Pracę w mediach rozpoczął dopiero w latach 70. Założył on telewizję kablową Telemilano. Następnie założył Mediaset, czyli najsilniejszy koncern medialny we Włoszech, który kontroluje największe prywatne stacje telewizyjne. Zbudował również rodzinny holding Fininvest, w którego skład wchodzą wydawnictwa, domy produkcyjne, koncerny mediowe oraz instytucje bankowe. Berlusconi stał się miliarderem notowanym na liście najbogatszych ludzi świata.

Karierę w polityce rozpoczął w latach 90., a po raz pierwszy został wybrany na premiera Włoch w 1994 roku. Jego kariera naznaczona była wieloma skandalami. Wielokrotnie zarzucano mu korupcję. Został skazany za oszustwa podatkowe, a także seks z nieletnią.

Zdjęcie Za czasów jego rządów AC Milan stał się europejską potęgą / AFP

Rodzina i życie miłosne

Berlusconi pochodził ze średnio zamożnej rodziny. Jego ojciec Luigi był pracownikiem banku, natomiast matka Rosa była gospodynią domową. Miał on młodsze rodzeństwo: siostrę Marię Francescę Antoniettę i brata Paolo.

W 1965 roku Berlusconi ożenił się z Carlą Elvirą Dall'Oglio. Mieli oni dwoje dzieci: Marię Elvirę (ur. 1966 r.) i Piera Silvio (ur. 1969 r.). Berlusconi nie był jednak wierny żonie, a w międzyczasie wszedł w związek z aktorką Veronicą Lario, z którą miał troje dzieci: Barbarę (ur. 1984), Eleonorę (ur. 1986) i Luigiego (ur. 1988). Ze swoją żoną rozwiódł się dopiero w 1985 roku, a następnie poślubił Lario w 1990 roku. W tym czasie Berlusconi był już znanym przedsiębiorcą, a jego ślub był ważnym wydarzeniem towarzyskim. Jednym z jego drużbów był Bettino Craxi, były premier i lider Włoskiej Partii Socjalistycznej. Ta relacja również nie przetrwała. W maju 2009 roku Veronica Lario złożyła pozew rozwodowy. Berlusconi otrzymał nakaz płacenia swojej byłej żonie 48 milionów dolarów rocznie w ramach ugody rozwodowej.

Skandale - seks z nieletnimi, oszustwa podatkowe, kontrowersyjne przyjaźnie

Porównywany był do Donalda Trumpa. Kiedyś nazwał sam siebie "najlepszym przywódcą politycznym w Europie i na świecie". Podczas kampanii wyborczej w 2006 roku ocenił siebie jeszcze wyżej:

Jestem Jezusem Chrystusem polityki. Jestem cierpliwą ofiarą, znoszę wszystkich, poświęcam się dla wszystkich powiedział.

Zasłynął również z kontrowersyjnych przyjaźni. Berlusconi od wielu lat był blisko z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Jako premier pośredniczył w spotkaniu Putina i George'a W. Busha w 2002 r. w celu podpisania umowy o współpracy między Rosją a NATO.

Zdjęcie Silvio Berlusconi i Władimir Putin / RIA NOVOSTI ALEXEI DRUZHININ/pav / AFP

W 2008 r. prostytutka twierdziła, że uprawiała z nim seks na łóżku podarowanym mu przez Putina. Oburzony Berlusconi odpowiedział, że "nigdy nie zapłacił za kobietę". W zamian uczcił on 65. urodziny Putina, podarowując mu poszewkę na kołdrę z ogromnym wizerunkiem dwóch mężczyzn ściskających sobie dłonie.

W 2011 roku polityk był objęty ponad dwudziestoma różnymi postępowaniami dotyczącymi przede wszystkim korupcji.

W 2013 roku Berlusconi został skazany za płacenie 17-letniej dziewczynie za seks na imprezie bunga bunga, którą zorganizował w swojej willi pod Mediolanem. Otrzymał wyrok siedmiu lat pozbawienia wolności w zawieszeniu i dożywotni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Wyrok skazujący i zakaz zostały później uchylone przez sąd apelacyjny, który stwierdził, iż nie ma dowodów na to, że Berlusconi wiedział, że dziewczyna jest niepełnoletnia. Prokuratorzy twierdzili jednak, że przekupił on około 20 kobiet, aby kłamały podczas zeznań. Kilka z nich zeznawało na poparcie twierdzenia Berlusconiego, że przyjęcia były jedynie "eleganckimi kolacjami".

Zdjęcie Sylvio Berlusconi / Emanuele Cremaschi / Getty Images

Po zebraniu dowodów i świadków doszło do procesu dotyczącego manipulacji świadkami. Miała w nim zeznawać 34-letnia marokańska modelka Imane Fadil. Kobieta już wcześniej zeznawała przeciwko Berlusconiemu. Przed procesem Fadil nagle zachorowała. Swojej rodzinie wyznała, iż podejrzewa, że została otruta. Kobieta zmarła po miesiącu. Badania pośmiertne wykazały uszkodzenie szpiku kostnego i niewyjaśniony wysoki poziom kadmu, antymonu, chromu i innych metali we krwi. Sprawa została zbadana jako potencjalne morderstwo, jednak stwierdzono, że Berlusconi nie miał związku ze śmiercią Fadil.

W 2013 roku odbył się również proces dotyczący przestępstw podatkowych i defraudacji w koncernie Mediaset. Został on skazany na cztery lata więzienia i dożywotni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Jednakże w postępowaniu apelacyjnym uniewinniono go, a po kilku latach powrócił do polityki i w 2019 roku zajął miejsce w Parlamencie Europejskim.