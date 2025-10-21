Spis treści: Symboliczne zdjęcie już nieaktualne? Selena Gomez i Hailey Bieber. Konflikt nadal trwa? Selena Gomez i Hailey Bieber na tej samej gali. Co za stylizacje

Symboliczne zdjęcie już nieaktualne?

Selena Gomez i Hailey Bieber pojawiły się na gali Academy Museum 2025. Chociaż jakiś czas temu zdawało się, że ich relacje nieco się ociepliły, wiele wskazuje na to, że konflikt nadal trwa. Warto podkreślić, że to w 2022 roku gwiazdy zrobiły sobie wspólne zdjęcie właśnie na wspomnianej gali. Piosenkarka i modelka zaskoczyły nie tylko media, ale i fanów. W sieci nie brakowało komentarzy, że to pojednanie, które "zapisze się w historii popkultury".

Selena Gomez i Hailey Bieber. Konflikt nadal trwa?

Wiele wskazuje jednak na to, że po tamtej historycznej chwili nie ma już ani śladu. Tym razem obie panie nawet ze sobą nie rozmawiały. Konflikt wybuchł na nowo po wywiadzie, jaki Hailey Bieber udzieliła niedawno "Wall Street Journal". Modelkę zapytano, co sądzi o konkurencji w branży beauty. Jej kosmetyki są obecnie sprzedawane w jednej z popularnych drogerii, podobnie jak produkty Gomez.

"Myślę, że jest miejsce dla każdego. Nie czuję się konkurencyjna wobec osób, które mnie nie inspirują. To zawsze denerwujące, gdy ktoś porównuje mnie do innych. Nie prosiłam się o to. Kiedy ludzie chcą cię postrzegać w określony sposób i mają już w głowach jakąś historię o tobie, nie musisz tego zmieniać" - powiedziała Bieber.

Hailey Bieber i Kendall Jenner na gali Academy Museum 2025 Valerie Macon AFP

Chociaż Hailey ani słowem nie wspomniała w rozmowie o Selenie, wypowiedź została natychmiast podchwycona przez tabloidy i fanów. Wiele osób zwraca nawet uwagę, że słowa zostały wyciągnięte z kontekstu i wycelowane w Selenę zupełnie bez powodu. Rzecznik modelki oświadczył, że nie były w ogóle skierowane w stronę piosenkarki.

Pomimo tego Selena postanowiła odbić piłeczkę i zabrała głos na Instagramie:

"Po prostu zostawcie tę dziewczynę w spokoju. Może mówić, co chce. To w żaden sposób nie wpływa na moje życie. Chodzi tylko o trafność, a nie o inteligencję. Bądźcie mili. Wszystkie marki mnie inspirują. Jest miejsce dla każdego. I mam nadzieję, że to koniec tematu".

Komentarz Seleny dodał tylko oliwy do ognia, a w mediach społecznościowych na nowo wybuchła gorąca dyskusja.

Selena Gomez i Hailey Bieber na tej samej gali. Co za stylizacje

Bez echa nie przeszły również stylizacje gwiazd na gali Academy Museum 2025. Selena zaprezentowała się w eleganckiej, czarnej sukience eksponującej ramiona. Towarzyszył jej mąż Benny Bianco, który na tę okazję wybrał pasujący kolorystycznie do kreacji żony garnitur.

Selena Gomez i Benny Bianco na gali Academy Museum 2025 Jordan Strauss East News

Nie mniej efektownie wyglądała Hailey Bieber. Modelka założyła brązową, gorsetową sukienkę z odważnym rozcięciem eksponującym nogi. Nie towarzyszył jej jednak mąż Justin Bieber, a jej najlepsza przyjaciółka, modelka Kendall Jenner.

Jak wskazują amerykańskie media, Selena i Hailey podczas gali unikały się jak ognia i nie zamieniły ze sobą nawet słowa. Czy wspomniany wywiad modelki stał się przyczyną nowej odsłony konfliktu? Z pewnością przekonamy się już niebawem.

