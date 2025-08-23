Stylizacja "na pożegnanie lata". Anna Popek wpisała się w trendy

Anna Popek znów zwróciła na siebie uwagę. Tym razem prezenterka zaprezentowała stylizację idealną na koniec lata. Główną rolę odgrywa w niej modny, harmonijny kolor. Nowe zdjęcie zachwyciło internautów.

Anna Popek znów zwróciła na siebie uwagę. Zaprezentowała stylizację idealną na koniec lata
Anna Popek dba o regularny kontakt z fanami za pośrednictwem Instagrama. Prezenterka często inspiruje swoimi modowymi wyborami. Najczęściej stawia na kobiece, eleganckie stylizacje. Tak było i tym razem.

Chociaż nasze myśli powoli zmierzają już ku jesieni, to przed nami jeszcze trochę i słonecznych dni. Dlatego nim otulimy się ciepłymi kardiganami i będziemy zadawać szyku w stylowych trenczach, nacieszmy się jeszcze letnimi elementami garderoby. Anna Popek zaprezentowała idealny look "na pożegnanie" lata. 

Prezenterka założyła krótką sukienkę w beżowym kolorze z wiązaniem na wysokości talii. Kreację zestawiła z czerwonymi sandałkami na niewielkim obcasie. Do tego okulary przeciwsłoneczne i stylizacja na słoneczny dzień gotowa!

Zdjęcia wywołały zachwyt internautów. "Wyglądasz zjawiskowo" to tylko jeden z komplementów, jaki padł w sekcji komentarzy.

Kolor będzie hitem jesieni. Z czym łączyć beż?

Beż będzie jednym z najmodniejszych kolorów jesieni 2025. Stanie się spokojną alternatywą dla zieleni, brązów, intensywnych odcieni niebieskiego, ognistej czerwieni, fuksji i pomarańczy.

Beż to symbol harmonii i spokoju, który kojarzy się z równowagą. Jest świetną bazą do letnich czy jesiennych stylizacji i z pewnością nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w świecie mody.

Na przykładzie Anny Popek widać, że letnich ubrań wcale nie trzeba już chować na dnie szafy. W trochę chłodniejsze dni do wspomnianej sukienki można założyć długi sweter i całość uzupełnić o białe, sportowe buty, baleriny lub klasyczne czółenka. Beżowa sukienka mini będzie doskonale wyglądać w duecie z butami w tym samym kolorze. 

Dopiero za jakiś czas letnie kreacje w tym kolorze ustąpią miejsca beżowym trenczom, swetrom czy wełnianym, długim sukienkom. 

Beżowy kolor będzie hitem jesieni 2025

Z czym łączyć kolor beżowy? Barwa ta będzie się świetnie komponowała z innymi odcieniami ze swojej palety, będzie również świetną towarzyszką printu w panterkę czy kwiatowych wzorów. Idealnie uzupełni też stylizacje z brązem, czernią czy bielą.

