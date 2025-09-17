Syn Arnolda Schwarzeneggera wziął ślub. Podobny do ojca?
Arnold Schwarzenegger hollywoodzka legenda i były gubernator Kalifornii jest ojcem pięciorga dzieci. Wszyscy jego potomkowie są już dorośli i budują swoje kariery. O jednym z jego synów zrobiło się ostatnio głośniej za sprawą ślubu. Po wielu dniach od wydarzenia Patrick Schwarzenegger podzielił się zdjęciami z uroczystości. Czy syn jest podobny do słynnego ojca?
Dzieci Arnolda Schwarzeneggera
Arnold Schwarzenegger jest ojcem pięciorga dzieci. Z byłą żoną, dziennikarką Marią Shriver, ma czworo: Katherine, Christinę, Patricka i Christophera. Aktor ma też syna Josepha Baenę ze związku pozamałżeńskiego. O najstarszym synu byłego gubernatora Kalifornii - Patricku Schwarzeneggerze stało się ostatnio głośno za sprawą jego ślubu.
Patrick Schwarzenegger wziął ślub
Patrick Schwarzenegger kilkanaście dni temu zmienił stan cywilny. 31-letni aktor i przedsiębiorca poślubił swoją wieloletnią partnerkę, modelkę Abby Champion. Ceremonia odbyła się 6 września w malowniczej scenerii nad jeziorem Coeur d'Alene w północnym Idaho. Choć od uroczystości minęło sporo czasu, dopiero niedawno Patrick zdecydował się podzielić z fanami oficjalnymi fotografiami ze ślubu. Na Instagramie zamieścił cztery klimatyczne ujęcia, które ukazują parę młodą w pełnej elegancji.
Najstarszy syn Arnolda Schwarzeneggera
Patrick Schwarzenegger urodził się w 1993 roku w Santa Monica jako syn Arnolda i Marii Shriver. Dorastał w Los Angeles, a po ukończeniu Uniwersytetu Południowej Kalifornii postanowił rozwijać się zarówno w świecie biznesu, jak i filmu. Jego kariera aktorska zaczęła się od drobnych epizodów, a z czasem przybrała na sile - wystąpił m.in. w filmach "W blasku nocy", "Echo Boomers" czy w popularnych serialach, takich jak "Schody", "Pokolenie V" oraz "Biały Lotos".
Poza aktorstwem Patrick angażuje się również w działalność biznesową. Zainwestował w startupy związane ze zdrową żywnością i napojami, a wraz z matką współtworzył markę MOSH, która oferuje produkty wspierające zdrowie mózgu. Dzięki temu łączy swoje zainteresowania sztuką, przedsiębiorczością i działalnością społeczną.
Życie prywatne Patricka Schwarzeneggera od lat budzi zainteresowanie opinii publicznej. W przeszłości spotykał się z Miley Cyrus, jednak to właśnie Abby Champion okazała się jego największą miłością. Para poznała się dekadę temu i od tamtej pory konsekwentnie budowała relację, unikając skandali czy medialnego rozgłosu. Zaręczyny ogłosili w grudniu 2023 roku, jednak ze względu na intensywne obowiązki zawodowe aktora uroczystość musiała zostać przesunięta. Patricku Schwarzenegger i Abby Champion stanęli na ślubnym kobiercu we wrześniu 2025 roku, co rozpoczęło kolejny etap ich związku.