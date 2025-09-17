Dzieci Arnolda Schwarzeneggera

Arnold Schwarzenegger jest ojcem pięciorga dzieci. Z byłą żoną, dziennikarką Marią Shriver, ma czworo: Katherine, Christinę, Patricka i Christophera. Aktor ma też syna Josepha Baenę ze związku pozamałżeńskiego. O najstarszym synu byłego gubernatora Kalifornii - Patricku Schwarzeneggerze stało się ostatnio głośno za sprawą jego ślubu.

Patrick Schwarzenegger wziął ślub

Patrick Schwarzenegger kilkanaście dni temu zmienił stan cywilny. 31-letni aktor i przedsiębiorca poślubił swoją wieloletnią partnerkę, modelkę Abby Champion. Ceremonia odbyła się 6 września w malowniczej scenerii nad jeziorem Coeur d'Alene w północnym Idaho. Choć od uroczystości minęło sporo czasu, dopiero niedawno Patrick zdecydował się podzielić z fanami oficjalnymi fotografiami ze ślubu. Na Instagramie zamieścił cztery klimatyczne ujęcia, które ukazują parę młodą w pełnej elegancji.

Najstarszy syn Arnolda Schwarzeneggera

Patrick Schwarzenegger urodził się w 1993 roku w Santa Monica jako syn Arnolda i Marii Shriver. Dorastał w Los Angeles, a po ukończeniu Uniwersytetu Południowej Kalifornii postanowił rozwijać się zarówno w świecie biznesu, jak i filmu. Jego kariera aktorska zaczęła się od drobnych epizodów, a z czasem przybrała na sile - wystąpił m.in. w filmach "W blasku nocy", "Echo Boomers" czy w popularnych serialach, takich jak "Schody", "Pokolenie V" oraz "Biały Lotos".

Poza aktorstwem Patrick angażuje się również w działalność biznesową. Zainwestował w startupy związane ze zdrową żywnością i napojami, a wraz z matką współtworzył markę MOSH, która oferuje produkty wspierające zdrowie mózgu. Dzięki temu łączy swoje zainteresowania sztuką, przedsiębiorczością i działalnością społeczną.

Arnold Schwarzenegger i jego syn Patrick Schwarzenegger CHRIS DELMAS AFP

Życie prywatne Patricka Schwarzeneggera od lat budzi zainteresowanie opinii publicznej. W przeszłości spotykał się z Miley Cyrus, jednak to właśnie Abby Champion okazała się jego największą miłością. Para poznała się dekadę temu i od tamtej pory konsekwentnie budowała relację, unikając skandali czy medialnego rozgłosu. Zaręczyny ogłosili w grudniu 2023 roku, jednak ze względu na intensywne obowiązki zawodowe aktora uroczystość musiała zostać przesunięta. Patricku Schwarzenegger i Abby Champion stanęli na ślubnym kobiercu we wrześniu 2025 roku, co rozpoczęło kolejny etap ich związku.

