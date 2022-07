Od chwili, gdy go przytuliłam, przesłonił mi cały świat. Jest moją opoką, moim powietrzem. Grzeczny, pomocny, bez nałogów. Na tak trudnym kierunku, jakim jest medycyna bardzo dobre wyniki - czasem myślę, że to jakiś podrzutek. Codziennie rano, gdy tylko otworzę oczy, proszę Boga o opiekę nad nim, a gdy zamykam, dziękuję mu, że nic danego dnia złego nie przytrafiło się mojemu dziecku. Nie modlę się o nic dla siebie. Nie chcę już nawet, by moje nogi przestały boleć