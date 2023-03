Życie i styl "Królowa życia" kiedyś i dziś. Tak zmieniła się Dagmara Kaźmierska Dagmara Kaźmierska jest niekwestionowaną gwiazdą programu TTV "Królowe życia". Pomimo zakończenia emisji show kobieta nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony fanów. Celebrytka nieprzerwanie budzi sympatię wielu osób, zaciekawionych jej życiem prywatnym.

Bizneswoman, która skradła serca widzów, urzekając ich poczuciem humoru oraz ogromnym dystansem do siebie, wciąż budzi ogromne zainteresowanie. Jej profil na Instagramie bacznie śledzi ponad 1,1 mln internautów. Pochodząca z Kłodzka kobieta słynie z ciętego języka oraz nieprzeciętnego stylu. Swoją codzienność, w programie oraz poza nim, dzieli z przyjaciółmi, a także ukochanym synem Conanem.

Instagram Post Rozwiń

Czy Conan Kaźmierski studiuje medycynę? "Musi się uczyć"

Gwiazdy Wmawiano im, że są za brzydkie, by dostać rolę. Dziś mówi o nich cały świat Conan Kaźmierski jest prawdziwym oczkiem w głowie swojej mamy. "Królowa życia" w swojej autobiografii przyznała jednak, że pośrednio mocno skrzywdziła syna. W 2009 roku kobieta została oskarżona o sutenerstwo i stręczycielstwo. "Kiedy mnie zamknęli, dla Conana zaczął się horror. Psychika siadła mu zupełnie. Nie znał tego uczucia, że mamy nie ma blisko. Dlatego, kiedy mnie zabrakło, nic nie mogło mu mnie zastąpić" - wspominała w książce "Prawdziwa historia Królowej Życia".

W jednym z wywiadów Dagmara Kaźmierska przyznała również, że jej syn nie marzy o rozgłosie i sławie. "On jakoś już istnieje w tych mediach, ale to zupełnie nie jest jego bajka. Ostatnio miał propozycję wystąpienia na dużym ekranie, ale powiedział, że musi się uczyć" - mówiła w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Reklama

Dagmara Kaźmierska ma powody do dumy. Jej syn studiuje medycynę i, jak się okazuje, ma już na koncie pierwsze uczelniane sukcesy.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Kinga Rusin szaleje na stoku. Wszyscy patrzą na jej strój. „Kosmicznie!”

Conan Kaźmierski bryluje na uczelni. "Lepsze niż oceny"

23-latek jest dziś na trzecim roku studiów. "Nie wiem skąd on ma taką głowę, ale ja nie wiem, co z tym dzieckiem. Co on je, co on pije, że on tak sobie radzi i ma na wszystko inne czas, bo to są niesamowicie ciężkie studia. (...) Naprawdę mu to dobrze idzie i to lubi - i to jest fajne. Tak jak to idzie teraz, to myślę, że będzie dobrym lekarzem" - wyjawiła dla Party.pl Dagmara Kaźmierska.

Instagram Post Rozwiń

Na dowód świetnych postępów w nauce Conan Kaźmierski postanowił podzielić się z internautami nagrodą, jaką dostał na uczelni. "Zajęcie pierwszego miejsca w quizie... Nagroda w postaci kinderka. To lepsze niż oceny" - pochwalił się.

Zdjęcie Conan Kaźmierski pokazał nagrodę, jaką dostał na uczelni / screen / Instagram

Zobacz również: Anna Mucha i Katarzyna Cichopek szykują wspólny projekt? Fanom nie spodobał się ten pomysł