Skąd pochodzi Szymon Hołownia? Dzieciństwo

Szymon Hołownia urodziły się w Białymstoku i stamtąd właśnie pochodzi. Jego ojciec, Wojciech Hołownia, był wiceprezydentem miasta w latach 90. Szymon wychowywał się w Białymstoku, a jego dzieciństwo było szczęśliwe i pełne miłości.

Szymon Hołownia jako dziecko musiał zmierzyć się z tragedią, jaką była śmierć jego brata. Chłopiec zmarł, gdy był jeszcze noworodkiem. Mimo to rodzicom polityka udało się sprawić, że dobrze pamięta dzieciństwo.

Szymon Hołownia - wiek

Szymon Hołownia urodził się 3 września 1976 roku. Oznacza to, że w 2023 roku polityk skończył 47 lat.

Jak nazywa się żona Szymona Hołowni?

Żoną Szymona Hołowni jest Urszula Brzezińska-Hołownia. Para zawarła związek małżeński w styczniu 2016 roku. Poznali się natomiast dwa lata wcześniej, w 2014 roku. Ich historia rozpoczęła się na planie jednego z odcinków "Mam Talent", który dotyczył samolotów. Wybranka prezentera była pilotem myśliwca MiG-29 w stopniu porucznika w Siłach Powietrznych RP. Na początku roku Szymon Hołownia przypomniał fanom na Instagramie o obchodzonej rocznicy ślubu z żoną.

Szymon Hołownia - ile ma dzieci?

Szymon Hołownia, wraz ze swoją żoną Urszulą ma dwie córki, Marię oraz Elżbietę. Całą rodziną mieszkają pod Warszawą.

Kariera Szymona Hołowni

Szymon Hołownia rozpoczynał swoją karierę jako dziennikarz. Od 1997 do 2000 roku pracował w "Gazecie Wyborczej" jako redaktor działu kultury. W 2001 roku podjął współpracę z "Newsweek Polska", gdzie pełnił rolę felietonisty i redaktora działu społecznego. Pracował tam do 2004 roku. Od kwietnia do lipca 2005 roku był zastępcą redaktora naczelnego tygodnika "Ozon". W następnych latach przewijał się przez czasopisma takie jak m.in. "Rzeczpospolita", "Kultura Popularna", "Machina", "Przewodnik Katolicki", "Tygodnik Powszechny" oraz "Więzi".

W 2006 roku zaczął się pojawiać w telewizji. Zadebiutował w roli prowadzącego program "Po prostu pytam", emitowanego na antenie TVP1. Od 2007 do 2010 roku Szymona Hołownię można było oglądać w talk-show "Między Sklepami" na stacji Religia.tv. Co więcej, w latach 2007-2012 objął stanowisko dyrektora programowego tej stacji telewizyjnej.

Następnie Szymon Hołownia rozpoczął długą karierę w TVN. Początkowo zajmował się przeglądem prasy w śniadaniówce "Dzień dobry TVN". Następnie przez 11 lat (od 2008 do 2019 roku) wraz z Marcinem Prokopem prowadził program "Mam Talent", a w 2015 roku "Mamy cię!".

Szymon Hołownia autor książek

Szymon Hołownia zajmuje się także pisaniem książek, co dla wielu może być zaskoczeniem. Jako pisarz zadebiutował w 2004 roku, wydając "Kościół dla średnio zaawansowanych". W większości swoich książek zajmuje się zagadnieniami religii Kościoła katolickiego w dobie współczesnej cywilizacji. Porusza także tematykę teologiczną w kwestiach kulturowych i społecznych.

Za najpopularniejsze książki Szymona Hołowni uznawane są tytuły takie jak m.in. "Monopol na zbawienie" (2009 r.), "Jak robić dobrze" (2015 r.), "Boskie zwierzęta" (2018 r.). Na swoim koncie ma także pozycje napisaną wraz z Marcinem Prokopem "Wszystko w porządku. Układamy sobie życie".

Szymon Hołownia w polityce

Szymon Hołownia rozpoczął swoją karierę polityczną z przytupem, bo od ogłoszenia startu w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Samo ogłoszenie nastąpiło 8 grudnia 2019 roku. Program wyborczy polityka przedstawiono 7 lutego 2020 roku i opierał się on o: bezpieczeństwo narodowe, ochronę środowiska, solidarność społeczną oraz samorządność i działalność obywatelską.

Początkowo poparcie Szymona Hołowni szacowano na około 10%, w sondażach na początku maja 2020 zdobył poparcie w postaci około 20%. Ostatecznie w pierwszej turze wyborów uzyskał wynik 13,87%, co nie przyniosło mu wygranej, a trzecie miejsce.

W sierpniu 2020 roku Szymon Hołownia założył stowarzyszenie Polska 2050. Następnie ogłosił, że powołana zostanie partia polityczna, a przewodzić jej miał Michał Kobosko. Zarejestrowano ją 26 marca 2021 roku, a Hołownia objął stanowisko nowego przewodniczącego 27 marca 2022 roku.

Partia Szymona Hołowni Polska 2050 w maju 2023 roku na czas wyborów parlamentarnych utworzyła wraz z PSL koalicję Trzecia Droga. Przewodniczący był jedynką na liście jej kandydatów do Sejmu w okręgu podlaskim. Wynik 79 951 głosów pozwolił mu na otrzymanie mandatu posła X kadencji.

10 listopada 2023 roku ogłoszono jego kandydaturę na marszałka Sejmu. Polityk zdobył poparcie Polski 2050, PSL, Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. 13 listopada zebrał 265 głosów, a tym samym Szymon Hołownia został wybrany na marszałka Sejmu X kadencji.

Szymon Hołownia Instagram

Szymon Hołownia aktywnie działa na Instagramie, dzięki czemu zebrał tam rzeszę fanów w postaci 512 tys. obserwujących. Serwuje tam swoim obserwatorom treści nie tylko związane z polityką, ale także swoim życiem codziennym. Na Instagramie znajdziemy jego konto pod nazwą szymon.holownia.

Cytaty Szymona Hołownii

Szymon Hołownia jest politykiem ze stosunkowo niedługim stażem, jednak ludzie pokochali go w roli marszałka Sejmu. Jego obecność i podejście zdecydowanie przełożyła się na wzrost oglądalności obrad Sejmu. Przyczyniły się do tego także wypowiedzi Hołowni. Przedstawiamy najpopularniejsze z nich.

Nie Jay-Z, panie pośle Kaleta, tylko GEN Z. Tak, to są jednak dwa różne zjawiska.

Te projekty będą procesowane w komisji w pierwszym czytaniu od dzisiaj. (...) Najmocniej państwa przepraszam, ale czasami słowo proces tak ciśnie mi się na usta, że nie mogę się powstrzymać. Oczywiście procedowane. Przejęzyczył się Szymon Hołownia, zwracając się do polityków Prawa i Sprawiedliwości

Obaj wiemy, jak czas jest cenny. Łączy nas wiele. Obaj jesteśmy na określony czas na swoich funkcjach i znamy nazwiska swoich następców. powiedział marszałek, zwracając się do Mateusza Morawieckiego

Bardzo cenię państwa komentarze i uwagi, natomiast zwracam też uwagę, z mojej perspektywy, że stają się odrobinę monotematyczne. Zachęcam do większej oryginalności, pracy intelektualnej. Obrazić też trzeba umieć. takimi słowami Hołownia odpowiedział na zaczepki polityków PiS, którzy nazywali go "marszałkiem rotacyjnym"