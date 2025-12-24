Tak Klaudia Halejcio przystroiła willę na święta. Sześć choinek, dom z piernika i girlandy to tylko namiastka dekoracji
Ten, kto śledzi Klaudię Halejcio na Instagramie wie, że gwiazda od kilku lat mieszka w ogromnej wilii wartej kilkanaście milionów złotych. Pomieszczenia posiadłości pokazuje często w sieci, a z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, nie omieszkała, aby podzielić się z internautami dekoracjami. Dom "kipi brokatem" już od listopada, a Halejcio wrzuca kolejne posty. Oto, co tym razem pokazała.
Klaudia Halejcio jedną z najbardziej wpływowych infuencerek
Klaudia Halejcio od kilku lat związana jest z przedsiębiorcą - Oskarem Wojciechowskim - synem miliardera Józefa Wojciechowskiego, jednego z najbogatszych Polaków. Para w 2021 roku doczekała się córki - Nel, a rok później Oskar oświadczył się Klaudii i obecnie trwają przygotowania do ślubu. Halejcio znana z niebanalnego poczucia humoru, dystansu do siebie i optymizmu aktualnie jest jedną z najbardziej wpływowych influencerek w Polsce, a sporadycznie porywa się też do aktorstwa. Kto ją śledzi ten wie, że uwielbia swoje teraźniejsze, pełne przepychu życie, a willą za 12 milionów złotych chętnie chwali się w sieci. Nie byłaby sobą, gdyby nie pokazywała na bieżąco przygotowań do ulubionego okresu w roku jakim są dla niej Święta Bożego Narodzenia. W imponującej posiadłości Halejcio i Wojciechowskiego, już do listopada szykowano liczne, krzyczące świętami dekoracje.
Luksusowa willa Halejcio ocieka bogactwem świątecznych dekoracji. Przesada?
W luksusowej willi Klaudii Halejcio obecnie znajduje się mnóstwo sporych rozmiarów choinek, co najmniej kilkanaście mniejszych, domek z piernika, ogromna kokarda w kratę nad kominkiem, długa girlanda z gałązek na balustradzie, potężny łańcuch z czerwonych kul i dzwonków na jednej z głównych ścian i wiele innych świątecznych detali. Dumna właścicielka nieruchomości pochwaliła się również wspaniale udekorowanym stołem, a w najnowszym nagraniu na Instagramie nie zabrakło również kadrów z sypialni.
Etapy dekorowania ogromnego domu internauci mogą prześledzić w filmiku na Instagramie. Można się tylko domyślać, że ekipa musiała poświęcić sporo czasu, aby się z tym uporać, a koszty tak bogatych dekoracji były zapewne gigantyczne. Willa Halejcio jest jedną z nielicznych, tak bogato wystrojonych na święta. Uważacie, że aktorka przesadziła czy wręcz przeciwnie?