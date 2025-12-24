Klaudia Halejcio od kilku lat związana jest z przedsiębiorcą - Oskarem Wojciechowskim - synem miliardera Józefa Wojciechowskiego, jednego z najbogatszych Polaków. Para w 2021 roku doczekała się córki - Nel, a rok później Oskar oświadczył się Klaudii i obecnie trwają przygotowania do ślubu. Halejcio znana z niebanalnego poczucia humoru, dystansu do siebie i optymizmu aktualnie jest jedną z najbardziej wpływowych influencerek w Polsce, a sporadycznie porywa się też do aktorstwa. Kto ją śledzi ten wie, że uwielbia swoje teraźniejsze, pełne przepychu życie, a willą za 12 milionów złotych chętnie chwali się w sieci. Nie byłaby sobą, gdyby nie pokazywała na bieżąco przygotowań do ulubionego okresu w roku jakim są dla niej Święta Bożego Narodzenia. W imponującej posiadłości Halejcio i Wojciechowskiego, już do listopada szykowano liczne, krzyczące świętami dekoracje.