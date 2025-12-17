Spis treści: Jennifer Lopez stawia na pole dance i boks Gwen Stefani kocha przysiady i pompki Victoria Beckham ćwiczy z taśmami i ciężarkami Jennifer Aniston pokochała trening Pvolve Cindy Crawford jest fanką pilatesu Halle Berry kocha katorżnicze treningi Nicole Kidman kocha pilates i pływanie

Jennifer Lopez stawia na pole dance i boks

Jennifer Lopez skończyła w tym roku 56 lat. Wokalistka i aktorka uczciła ten jubileusz dużą trasą koncertową, w ramach której odwiedziła też Polskę i dała w Warszawie spektakularne show.

W połowie koncertu J. Lo zaczęła przebierać się w coraz to bardziej skąpe stroje, by zakończyć występ w bikini, które obnażyło całą prawdę o sylwetce gwiazdy. Większość fanów nie mogła uwierzyć w to co widzi, a nazajutrz o figurze gwiazdy pisała już cała Polska. Lopez rzeczywiście może się pochwalić spektakularną sylwetką, której mogłaby jej pozazdrościć niejedna wysportowana nastolatka. Jaki jest jej sekret?

Jennifer Lopez przyznaje, że doskonałą formę zawdzięcza regularnym treningom. Gwiazda uwielbia pole dance, boks, trening siłowy i intensywne ćwiczenia na mięśnie brzucha. Jej codzienna rutyna to ćwiczenia z hantlami, przysiady, wykroki, "deski", a na koniec - porządna sesja rozciągania. Jak widać, wie, co robi!

Gwen Stefani kocha przysiady i pompki

Rówieśniczką J. Lo jest Gwen Stefani, która podobnie jak latynoska gwiazda, zachwyca perfekcyjną, szczupłą sylwetką. Gwen nie kryje jednak, że na ten efekt musi ciężko pracować - ma bowiem spore skłonności do tycia.

Gwen Stefani wielokrotnie przyznała w wywiadach, że jej imponująca sylwetka to efekt katorżniczych treningów i ścisłej diety. Frontmanka No Doubt stawia na codzienny trening siłowy, ćwiczenia fitness oraz jogging. Gwen kocha przysiady, wyciskanie ciężarów i ćwiczenia z wykorzystaniem masy ciała. Gwiazda jest też wielką fanką pompek - wykonuje je nie tylko podczas intensywnych treningów, ale także na scenie!

Victoria Beckham ćwiczy z taśmami i ciężarkami

Victoria Beckham skończyła w tym roku 51 lat, ale jej bardzo szczupła, dziewczęca sylwetka zdaje się temu przeczyć. Projektantka i żona Davida Beckhama znana jest z zamiłowania do lekkostrawnej, delikatnej i niskokalorycznej diety, więc nie dziwi fakt, że nie wie, co to nadprogramowe kilogramy. Była Spice Girl może się pochwalić pięknym, wyćwiczonym ciałem.

Choć trudno w to uwierzyć, zawsze perfekcyjna, elegancka Posh lubi się porządnie spocić - uwielbia trening siłowy, ćwiczenia z ciężarami, taśmami oraz na maszynach. By wysmuklić ciało i nadać mu lekkości trenuje także stretching, pilates, mobility i jogę. Efekt? Wygląda zdecydowanie lepiej niż w czasach kariery ze Spice Girls!

Jennifer Aniston pokochała trening Pvolve

Jennifer Aniston, gwiazda "Przyjaciół" i "Sztuki zrywania", skończy niedługo 57 lat, a mimo to, jest w zdecydowanie lepszej formie niż w czasach swojej największej kariery. Nic dziwnego, aktorka zdradziła, że trenuje zazwyczaj cztery razy w tygodniu, a w pozostałe dni chodzi na długie spacery, a nawet wędrówki. Według Aniston, wystarczy już 20 minut intensywnego treningu, by zauważyć pierwsze, pozytywne efekty.

Jennifer jest wielką fanką treningu Pvolve (innowacyjna metoda treningowa łącząca niskointensywny fitness funkcjonalny z wykorzystaniem unikalnego sprzętu oporowego jak piłki i gumy), który poprawia siłę, elastyczność, postawę i ogólną sprawność całego ciała. Do ćwiczeń włącza również pilates i jogę - to mieszanka tych wszystkich aktywności jest sekretem jej idealnej figury i świetnej formy.

Cindy Crawford jest fanką pilatesu

Fanką regularnych treningów jest także topmodelka Cindy Crawford. Gwiazda, która skończyła w tym roku 59 lat wciąż może się pochwalić szczupłą, wysportowaną sylwetką i świetną formą. Jaki jest jej sekret?

- "Prawdopodobnie ćwiczę cztery lub pięć dni w tygodniu, a jeśli pojawia się szansa na dodatkowa aktywność - wycieczkę lub pływanie - jest po prostu wspaniale" powiedziała w podcaście "Him & Her Show".

Cindy Crawford jest wielką fanką fitness. Dwa razy w tygodniu ćwiczy pilates na maszynie typu reformer i uważa, że to najlepszy, całkowicie niekontuzyjny trening świata.

To jednak oczywiście nie wszystko - Cindy uwielbia też treningi z wolnymi ciężarami, pompki i jogging oraz bieganie po schodach.

Halle Berry kocha katorżnicze treningi

Rówieśniczką Cindy Crawford jest aktorka Halle Berry. Niezapomniana kobieta-kot wypracowała w ostatnich latach spektakularną wręcz sylwetkę, którą chętnie chwali się na Instagramie.

Halle przyznała ostatnio, że jest wręcz uzależniona od ćwiczeń fizycznych, a jej trening koncentruje się na podnoszeniu ciężarów, przysiadach, deskach, sztukach walki i minimalnym treningu cardio. Halle kładzie nacisk na budowanie siły i mięśni, uczy się akrobatyki i treningu taktycznego. Aktorka wierzy, że aktywność zagwarantuje jej zdrowie i długowieczność, a to pozwoli jej dłużej cieszyć się czasem ze swoimi dziećmi.

Nicole Kidman kocha pilates i pływanie

Wielką fanką sportu jest także Nicole Kidman . Aktorka przekonuje, że jest wręcz uzależniona od aktywności fizycznej i każdego dnia stara się znaleźć czas na trening. Gwiazda stawia na jogę, pilates, jogging, trening siłowy, tenis i pływanie.

Efekty mówią same za siebie - australijska aktorka i piosenkarka skończyła 58 lat, a wciąż zachwyca perfekcyjną sylwetką i promiennym wyglądem.

Nicole Kidman zachwyca idealną sylwetką Matt Baron/BEI/Shutterstock East News

