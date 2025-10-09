Selena Gomez podzieliła się niedawno nagraniem ukazującym kulisy swojego ślubu. W trakcie przygotowań towarzyszyła jej Taylor Swift. Obie gwiazdy przyjaźnią się od lat i wspierają się zawodowo i prywatnie. Ostatnio jest o nich głośno nie tylko ze względu na filmowe czy muzyczne projekty. Zarówno Selena, jak i Taylor w końcu znalazły miłość swojego życia.

Selena sakramentalne "tak" powiedziała Benny'emu Bianco 27 września 2025 roku. Związkowi piosenkarki i aktorki z producentem muzycznym od początku kibicowała Taylor Swift. Serce amerykańskiej wokalistki też od jakiegoś czasu jest już zajęte. Jej wybrankiem jest Travis Kelce, zawodnik futbolu amerykańskiego. Para zaręczyła się latem tego roku.

3 października miała miejsce premiera nowego albumu Taylor "The Life of a Showgirl", na którym często śpiewa o swoim wybranku. W ramach promocji udziela też licznych wywiadów.

Swift pojawiła się w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", w którym postanowiła opowiedzieć co nieco o ślubie Seleny Gomez i Benny'ego Bianco. Ujawniła kilka historii zza kulis i podkreślała, że zadbała o to, by cała uwaga skupiła się na jej przyjaciółce. Chociaż Taylor i tak mogła być w centrum zainteresowania ze względu na zaręczyny i okazały pierścionek, jaki otrzymała od Travisa. Jak zapewnia, tak się nie stało.

"Wygłosiłam przemówienie, ale nie wspomniałam o moich zaręczynach" - przyznała.

"Tego dnia Selena była najbardziej elegancką i zachwycającą panną młodą. Albo inaczej: była po prostu najbardziej zachwycającą i elegancką Seleną, jaką kiedykolwiek widziałam. Nie widziałam nikogo tak pięknego jak ona w dniu ślubu" - opowiadała Taylor.

Taylor Swift w programie Fallona NBC East News

Wyznała, że w trakcie przemówienia zażartowała z gustu pary w 2008 roku.

"To był rok głębokich, bardzo głębokich dekoltów w serek. To był rok agresywnie kolorowych, obcisłych jeansów. Ulubionym strojem Seleny w tamtym czasie był bardzo długi top, obcisłe jeansy i maleńka kamizelka. Ja zawsze wyglądałam jakbym spóźniła się na bal maturalny w kowbojskim stylu. Więc trochę opowiedziałam o 2008 roku, o tym, jak bardzo się cieszę z jej szczęścia, jak wspaniale było być częścią jej życia" - ujawniła Taylor Swift.

Według doniesień Page Six Swift miała również odnieść się do tego, jak wiele razem przeszły. Zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Gwiazdy w trudnych chwilach zawsze mogły liczyć na swoje wsparcie, zwłaszcza w przypadku nieudanych związków.

Selena Gomez podzieliła się nagraniem zza kulis ślubu

Selena Gomez postanowiła uczcić wydanie dwunastego albumu Taylor. Z tej okazji na Instagramie opublikowała wzruszające nagranie ukazujące kulisy ślubu. Widzimy w nim Taylor nagrywającą Selenę przygotowującą się do przejścia do ołtarza. Piosenkarka nie kryła emocji i zachwycała się stylizacją panny młodej.

"Jestem taka szczęśliwa. W końcu wychodzę za mąż" - powiedziała Gomez.

Na Instagramie Selena zamieściła też kilka zdjęć z Taylor - od momentu toastu, przez ceremonię, aż po afterparty.

"Witaj Showgirl. To błogosławieństwo, że mam cię u boku od prawie 20 lat! Kocham cię Taylor. Zawsze i na zawsze" - napisała, odnosząc się do wieloletniej przyjaźni.

Źródło: people.com/Instagram

